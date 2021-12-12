لمواجهة  الصين.. الولايات المتحدة وأستراليا واليابان تمول مد كابل في المحيط الهادي

12-12-2021

لمواجهة  الصين.. الولايات المتحدة وأستراليا واليابان تمول مد كابل في المحيط الهادي

لمواجهة  الصين.. الولايات المتحدة وأستراليا واليابان تمول مد كابل في المحيط الهادي.jpg

أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، اليوم الأحد، أنها ستمول بناء كابل تحت البحر لتعزيز الوصول إلى الإنترنت بدول في المحيط الهادي لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.

وقال الحلفاء الثلاثة إنهم سيطورون الكابل لزيادة سرعة الإنترنت في ناورو وكيريباتي وميكرونيزيا.

وجاب في بيان مشترك عن الولايات المتحدة واليابان وأستراليا أن "هذا سيدعم النمو الاقتصادي المتزايد، ويدفع فرص التنمية، ويساعد على تحسين مستويات المعيشة، مع تعافي المنطقة من الآثار الشديدة لكوفيد-19".


وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها في منطقة المحيطين الهندي والهادي بقلق من أن الكابلات التي وضعتها الصين يمكن أن تعرض الأمن الإقليمي للخطر. من جهتها نفت بكين أي نية لاستخدام كابلات الألياف الضوئية التجارية للتجسس.

المصدر: رويترز
 

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