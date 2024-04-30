إصابة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس

تعرض الوزير الإسرائيلي بيني غانتس لكسر في قدمه إثر حادث وقع أثناء ركوبه الدراجة في إحدى المستوطنات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحادث وقع قرب كيبوتس ياد مردخاي، حيث نُقل غانتس إلى مستشفى تل هشومير للفحص الطبي، الذي أكد إصابته بكسر في القدم.

وأشارت الهيئة إلى أن غانتس من المتوقع أن يغادر المستشفى اليوم الاثنين بعد إجراء المزيد من الفحوصات، وقد يعود إلى منزله في غضون ساعات وفقاً لروسيا اليوم.

يأتي هذا الحادث بعد أيام من تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لحادث انقلاب سيارته وسط إسرائيل، وتم تصنيف إصابته بين “الطفيفة والمتوسطة”.