تستمر عملية جمع الأسلحة التي كانت في السابق ملكًا للقطاع الخاص من أجل دعم القوات المسلحة الأوكرانية.

مؤخرًا، شوهدت في ألمانيا ثمانية مدافع ذاتية الحركة من طراز “غفوزديكا” عيار 122 ملم ومدفع واحد من طراز 2S3 “أكاتسيا” عيار 152 ملم، حيث تم نقلها باستخدام مقطورات ثقيلة.

وفقًا لما ذكرته قناة “تانكودروم” على “تلغرام”، كانت هذه المركبات القتالية المطلية بالتمويه الصحراوي سابقًا جزءًا من الجيش العراقي في عهد صدام حسين، ما يعني أنها استخدمت في المعارك أثناء الحرب مع إيران.

وقد تمت مصادرة هذه الأسلحة من قبل قوات التحالف وانتهى بها المطاف في شركة بريطانية، حيث تم استخدامها لأغراض الترفيه، مثل قيادة المركبات المدرعة والمشاركة في الفعاليات ذات الطابع العسكري.

الجدير بالذكر أن هذه المدافع ذاتية الحركة لم يتم تفكيك أسلحتها، ما يجعلها صالحة للاستخدام كمعدات قتالية، رغم أنها قد تحتاج إلى بعض الصيانة والإصلاحات، بحسب ما ذكرته صحيفة “روسكويه أوروجيه”.

في الآونة الأخيرة، خسرت القوات الأوكرانية بشكل يومي مدافع ذاتية الحركة حديثة إضافة إلى مدافع سوفيتية قديمة تم تصنيعها في السبعينيات والثمانينيات، مثل “غفوزديكا” و”أكاتسيا”.