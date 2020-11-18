البحرين تتفق مع الكيان الإسرائيلي على تبادل فتح السفارات

أكد وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، أنه نقل طلباً رسمياً لفتح سفارة الكيان الإسرائيلي، ووافق على طلب الكيان لفتح سفارة في العاصمة البحرينية المنامة.



ووفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية قال وزير خارجية الكيان، غابي اشكنازي، اليوم الأربعاء عقب لقاءه مع نظيره البحريني: ” اتفقنا على فتح سفارات متبادلة قريباً”.



ووصل وزير خارجية البحرين في أول زيارة رسمية له إلى الأراضي المحتلة اليوم، وذلك بعد توقيع اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وسلطات الاحتلال الشهر الماضي بالمنامة.



وصادق مجلس وزراء الكيان الإسرائيلي يوم الأحد الماضي، على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين الكيان ومملكة البحرين، ليصبح نافذاً حسب القانون “الإسرائيلي”، وذلك عقب إقراره من قبل الكنيست يوم العاشر من الشهر الجاري.



ووفق ما عرض على الكنيست، فإن إقامة العلاقات بين الطرفين تشمل “اعتراف كل طرف بسيادة الطرف الآخر، والحق بالعيش بأمن وسلام، ونبذ العنف فضلاً عن إقامة علاقات صداقة وتعاون وحل الخلافات بطرق سلمية”.



ويجعل هذا الاتفاق من البحرين رابع دولة، بعد الإمارات والأردن في 1994 ومصر في 1979، تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان، فيما كان السودان آخر الدول التي أعلنت تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.