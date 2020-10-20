الإعلان عن تشكيلة اللاعبين الأغلى في العالم

نشر موقع "Transfermarkt"، المختص في سوق الانتقالات وقيمة اللاعبين، تشكيلة لفريق مؤلف من أغلى لاعبي كرة القدم في العالم في الوقت الحالي.



وشهدت التشكيلة مفاجآت كثيرة، تمثلت أبرزها، في غياب الثنائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف نادي يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، بعد انخفاض قيمتهما، نتيجة تقدمهما في السن.



ويقدر "Transfermarkt"، القيمة السوقية لرونالدو حاليا، بنحو 60 مليون يورو، مقابل 100 مليون يورو لميسي.



وغاب عن التشكيلة الأغلى في العالم أيضا، النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول.



وجاءت تشكيلة أغلى 11 لاعبا في العالم في الوقت الحالي على الشكل التالي:



في حراسة المرمى: السلوفاكي يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد - 90 مليون يورو)



في خط الدفاع: الكندي ألفونسو ديفيس (بايرن ميونيخ - 80 مليون يورو)، الهولندي فيرغيل فان دايك (ليفربول - 80 مليون يورو)، الهولندي ماتيس دي ليخت (يوفنتوس - 70 مليون يورو)، الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول - 110 ملايين يورو)



في خط الوسط: الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ - 85 مليون يورو)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي - 120 مليون يورو)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول - 120 مليون يورو)، الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي - 128 مليون يورو).



في خط الهجوم: الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - 180 مليون يورو)، البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان – 128 مليون يورو).



المصدر: "Transfermarkt"