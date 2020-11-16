اجتماع مرتقب بين “إسرائيل” والبحرين والولايات المتحدة في القدس المحتلة

بالتزامن مع اتفاقيات التطبيع التي تمت بين عدد من الدول الخليجية والكيان الإسرائيلي، كشف إعلام العدو الإسرائيلي، عن اجتماع قمة سيعقد بين “إسرائيل” والبحرين والولايات المتحدة، يوم الأربعاء، في مدينة القدس المحتلة.



ووفقاً لموقع “i24” التابع للكيان الإسرائيلي، فإن الاجتماع سيشارك فيه “رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني”.



وذكر الموقع أن وزير خارجية الكيان الإسرائيلي غابي أشكنازي سيدعى أيضاً للمشاركة في الاجتماع الثلاثي.



ونقل الموقع المذكور عن مسؤولين “إسرائيليين” قولهم: “تم بذل جهد كبير لاستكمال اتفاق الطيران بحلول يوم الأربعاء الذي سيسمح برحلات جوية مباشرة بين البحرين وإسرائيل.. والتوقيع عليه خلال الاجتماع الثلاثي”، لافتين إلى أنه “من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوقيع على اتفاقيات إضافية، حيث من المتوقع في ختام الاجتماع الثلاثي، القيام بتصريحات لوسائل الإعلام”.



ولفتت وسائل إعلام “إسرائيلية”، إلى أن هذا الاجتماع يأتي استمراراً لمراسم التوقيع على اتفاق التطبيع بين “إسرائيل والبحرين في المنامة قبل أسابيع قليلة”.



وسيصل الوفد البحريني إلى الأراضي المحتلة، الأربعاء، حيث سيضم الوفد أيضاً وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ومن المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال زيارة الوفد البحريني “افتتاح سفارتين في القدس والمنامة”، حسب ما أفادت به وسائل إعلام العدو.



وكان وزير خارجية الكيان الإسرائيلي غابي أشكنازي، قد بعث برسالة إلى نظيره البحريني بطلب رسمي “لفتح سفارة إسرائيلية في المنامة”، وحتى الآن لم يرد أي رد رسمي من المنامة، وسط توقعات بأن يتم ذلك خلال الزيارة.



يذكر أن عدد من الدول وخاصة الخليجية سارعت بالفترة الأخيرة، للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، حتى أن السودان أعلن عن موافقته على التطبيع، وبذلك يصبح السودانهو خامس بلد عربي يوقع اتفاقاً للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، حيث أن كل من الإمارات والبحرين وقّعا على اتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق لـ 15 أيلول الفائت، وذلك بمراسم بالبيت الأبيض في واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ووفود الإمارات والبحرين والكيان الإسرائيلي.