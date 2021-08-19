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أردوغان يستقبل مسؤول أمني إماراتي

بعد سنوات من التوتر بين البلدين والخلافات الحادة في عدة نزاعات إقليمية، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء، محادثات نادرة مع وفد زائر من الإمارات العربية المتحدة، لتوسيع جهود أنقرة لإصلاح العلاقات مع خصومها في الشرق الأوسط.

وقال الجانبان في تصريحات موجزة إن الوفد الإماراتي ترأسه مستشار الأمن الوطني للإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مضيفين أنه تمت مناقشة الاستثمارات التجارية والاقتصادية.

ومن جانبه قال الرئيس أردوغان بعد المحادثات إن بلاده والإمارات كانتا على تواصل في الأشهر الماضية وتمكنتا من إحراز بعض التقدم، وأضاف أردوغان أنه ناقش الاستثمار في تركيا مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي، مشيراً إلى أن تقدم المحادثات بصورة جيدة يعني أن الإمارات سيكون لها "استثمارات ضخمة" في تركيا. 

وشهدت العلاقات بين الجانبين على مدار سنوات أوقاتا عصيبة، حيث كانا يدعمان أطرافاً متعارضة في الصراع في ليبيا ويتجادلان حول قضايا إقليمية أخرى، مثل مقاطعة قطر.