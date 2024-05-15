صمت الرئيس الأسد في القمة العربية غداً قد يكون له معانٍ كثيرة

يتوجه الرئيس بشار الأسد، صباح يوم غد الخميس، إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية العادية الثالثة والثلاثين.

ووفقاً لمصادر مطلعة في دمشق، فإن الرئيس الأسد لن يُلقي كلمة، علماً أن رئاسة القمة خصصت مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق لكل زعيم عربي للتحدث في هذه القمة التي ستنعقد غداً ظهراً.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مشاركة الرئيس الأسد ستركز على البحث والنقاش مع القادة والزعماء المشاركين في الملفات المطروحة ضمن جدول الأعمال، ولا سيما العلاقات العربية العربية وتطورات الوضع في فلسطين.

الوطن