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أبحاث هامة من بينها إنتاج الغاز الحيوي .. جريح حرب يُحضّر لنيل درجة الدكتوراه

أبحاث هامة من بينها إنتاج الغاز الحيوي .. جريح حرب يُحضّر لنيل درجة الدكتوراه

يُحضّر جريح الحرب المهندس "سقراط أحمد"، مشروعه لنيل درجة الدكتوراه في الهندسة الزراعية، من خلال أبحاث يجريها ضمن مركز البحوث الزراعية بمحافظة طرطوس .

ويعمل "أحمد" خلال مشروعه على دراسة تأثير اضافة ماء المعاصر (الجفت) إلى الروث البقري في إنتاج الغاز الحيوي ونوعية السماد العضوي المُنتج ودوره في نمو نبات الذرة الصفراء .

يقول المهندس "سقراط أحمد" أن الهدف من هذه الدراسة، المساعدة على التخلص من ماء المعاصر بطريقة صديقة للبيئة، واستثمار الغاز الحيوي في المكان الذي أُنتج فيه، والحصول على سماد عضوي يمكن اضافته إلى التربة كمتمّم للسماد المعدني .

وتحدث "أحمد" عن مشروعه، قائلاً : "تقنية الغاز الحيوي معروفه سابقاً ومستخدمه، لجأت إلى المُخمّر الموجود في موقع زاهد للزراعة العضوية، وقمت بالاستفاده منه في تخمير الروث البقري مع اضافة ماء المعاصر إليه" .

وتابع "أحمد" حديثه: "كما هو معروف فإن ماء المعاصر (الجفت) مادة سائلة، كريهة الرائحة، وملوثة للبيئة، وعندما نقوم بتخميرها لا هوائياً مع روث البقر، نحصل على خليط مناسب لنشاط البكتريا المكونة لغاز الميتان، ويصبح هناك إنتاج غاز حيوي مكون من CH4 و Co2" وكمية قليلة من كبريتيد الهيدروجين H2S" .

وأضاف "أحمد" : "نقوم باستثمار الغاز في المكان الذي أُنتج فيه مباشرة من خلال الطبخ أو التدفئة، كون الغاز الحيوي صعب الإساله، إلا في حال توافر ظروف معينة منها درجة الحرارة 80 تحت الصفر، وضغط جوي عالي" .

وأردف "أحمد" : "من خلال التجربة، تبين أن المحتوى العالي من المواد العضوية في ماء الجفت، أدى إلى زيادة إنتاج الغاز بكفاءة عالية، وبعد انتهاء عملية التخمير، نحصل على سماد عضوي عالي الجودة، مما يقلل من استخدام السماد المعدني غالي الثمن" .

وأشار "أحمد" إلى أن السماد العضوي المُنتج غني بالعناصر الغذائية خاصة النيتروجين، وعمل على رفع خصوبة التربة وزيادة انتاجية محصول الذرة الصفراء .الجدير ذكره أن المهندس "سقراط أحمد" جريح حرب بنسبة عجز 85%، أُصيب في معارك تحرير تدمر عام 2017، وأدت الإصابة إلى بتر الساق اليسرى وأذيَّة عصبية مع ضياع مادي في الساق اليمنى، وهو خريج كلية الهندسة الزراعية من جامعة تشرين، اختصاص "علوم تربة ومياه"، وحاصل على درجة الماجستير في العلوم الزراعية من جامعة "عين شمس" في مصر

 

 


المشهد