50 مليار أرباح الشركة العامة للأسمنت بحماه

وصلت قيمة مبيعات الشركة العامة للإسمنت ومواد البناء بحماة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار الماضي إلى نحو 50 مليار ليرة ناتجة عن بيع أكثر من 440913 طناً من مادة الإسمنت.



وقال مدير "شركة إسمنت حماة" علي جعبو إن الشركة الشركة خلال هذه الفترة 440675 طناً من مادة الإسمنت و358639 طناً من الكلنكر المادة الأولية والأساسية لصناعة الإسمنت مبيناً أن وحدة إنتاج البلوك في الشركة باعت 130 ألف بلوكة منذ بداية العام الحالي من مختلف المقاسات بأسعار منافسة وجودة عالية.



وأضاف جعبو أن تحسين المواصفات الفنية للمنتج وتحديث وتطوير الآلات وزيادة الكميات المنتجة من البلوك وتنويع الاستثمارات بما يسهم في زيادة أرباح الشركة هو ما ستركز عليه الشركة خلال الفترة المقبلة.



وأشار جعبو إلى أن الشركة تعاني من صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج الخارجية نتيجة العقوبات الاقتصادية والمصرفية على سورية كما تعاني من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والذي أدى إلى خسائر كبيرة في المعدات.



يشار إلى أن أرباح الشركة العامة للإسمنت ومواد البناء بحماة العام الماضي بلغت 9 مليارات و900 مليون ليرة.