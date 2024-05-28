التجارة الداخلية تعدل أسعار المشتقات النفطية

قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتعديل أسعار المشتقات النفطية، حيث أصدرت قرارات بتخفيض طفيف لأسعار بعض أصناف المحروقات، وذلك وسط ارتفاع الأسعار في السوق المحلية نتيجة تفاقم أزمة المحروقات.

وفقًا للقرار الموقع من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تم تخفيض سعر ليتر البنزين أوكتان 90 إلى 12,276 ليرة بدلاً من 12,500 ليرة، وسعر ليتر البنزين أوكتان 95 إلى 13,873 ليرة بدلاً من 14,368 ليرة.

بينما حُدد سعر ليتر المازوت الحر بـ 11,772 ليرة، وسعر طن الفيول بـ 8,385,909 ليرة، وطن الغاز السائل بـ 9,900,609 ليرة.

وأعلنت لجنة محروقات حلب عن تحديد الحد الأقصى لاحتياجات الفعاليات الاقتصادية من الغاز الصناعي بناءً على الكشف الميداني، حسبما أوردت المحافظة.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في حمص، عمار داغستاني، إلى تحسن في توريدات المحروقات للمحافظة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت حصة المازوت من 9 إلى 11.5 طلباً، والبنزين من 7 إلى 10 طلبات، مما قلص فترة انتظار رسالة البنزين إلى حوالي 11 يوماً.

وبلغت حصة المحافظة من الغاز المنزلي حوالي 50 طناً يومياً، مع ضخ أي زيادات في المازوت لقطاع النقل لحل مشكلة المواصلات.

وأفادت مديرة فرع محروقات دير الزور، صفاء المرعي، بتحسن طفيف في مخصصات المحافظة، حيث زادت كمية المازوت من 2.5 إلى 3 طلبات، والبنزين من نصف طلب إلى ثلاثة أرباع الطلب، ووصلت نسبة توزيع مازوت التدفئة إلى حوالي 91.5%.

وزار وزير النفط، فراس قدور، شركة محروقات وفرع محروقات ريف دمشق لمتابعة سير العمل وآلية التعامل مع معاملات المواطنين، خاصة نظام التتبع الإلكتروني على الآليات، وفق وسائل إعلام سورية.

وأكد مدير محروقات دمشق، وائل صبح، أنه اعتباراً من الأسبوع القادم سيلمس المواطنون تحسناً في توفر المازوت والبنزين، وعودة مخصصات المازوت للسرافيس، مشيراً إلى أن الوزارة لا تكشف عن أزمة المحروقات لتجنب استغلالها من قبل تجار السوق السوداء.



وكالات