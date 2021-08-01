37 اعتداء لإرهابيي (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة نفذوا 37 اعتداء في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكر نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء البحري فاديم كوليت في بيان أنه تم تسجيل 37 اعتداء من مواقع تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد بينها 20 اعتداء في محافظة إدلب و10 في اللاذقية و3 في محافظة حلب و4 في محافظة حماة.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أول أمس أن إرهابيي (جبهة النصرة) المنتشرين في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها نفذوا 32 اعتداء طالت مناطق آمنة في أرياف اللاذقية وحلب وإدلب وحماة.