11 ميدالية لمنتخب سورية لكرة الطاولة

إحدى عشرة ميدالية متنوعة حملتها بعثة منتخب سورية لكرة الطاولة إلى أرض الوطن بعد عودتها اليوم من المشاركة بالبطولة العربية التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان.



أربع ذهبيات ومثلها من الفضة وثلاث برونزيات جاءت بعد منافسات قوية خاضها أبطال كرة الطاولة السورية في البطولة فكانوا محط إعجاب خبراء اللعبة ومشرفيها على المستوى العربي.



ولدى استقبال بعثة منتخبنا أوضح رئيس اتحاد كرة الطاولة بسام خليل أن منتخبنا قدم مستويات عالية نافس بها منتخبات عريقة وقوية في اللعبة مثل تونس ومصر وتفوق عليها ولا سيما في فئتي الشبلات والناشئات وهذا إنجاز كبير لكرة الطاولة السورية.



وأشار خليل إلى أن النتائج الملفتة التي حققها لاعبونا ولاعباتنا في هذه البطولة تدل على أن الاستراتيجية التي كان قد بدأها الاتحاد منذ عامين لإعداد الفئات العمرية الصغيرة نجحت مبينا في الوقت ذاته أن طاولتنا تواجدت بقوة في البطولة بعد غياب عن المشاركات العربية وهي بداية لمشاركات خارجية قادمة نسعى لان نكون من المنافسين على ألقاب بطولاتها.