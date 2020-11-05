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“التحالف الدولي” بقيادة واشنطن يختطف العديد من الشبان شرقي الفرات السوري

اختطفت قوات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عدد من المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها شرقي الفرات السوري وذلك بمساندة ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي.

ونقلت وكالة “سانا” السورية عن مصادر محلية أن “التحالف الدولي” نفذ عملية إنزال جوي بمساندة ميليشيا “قسد” في محيط بلدة الصبحة في ريف دير الزور الشرقي واختطف 7 مدنيين واقتادهم الى جهة مجهولة.

وفي ريف الحسكة داهمت مجموعات من ميليشيا “قسد” عدداً من المنازل واختطفت 3 شبان قرب بلدة تل تمر شمال المدينة.

وفي الرقة داهمت ميليشيا “قسد” حي الادخار وسط المدينة اختطفت 3 شبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن ميليشيا “قسد” والاحتلال الأمريكي داهموا خلال الأيام القليلة الفائتة منازل العديد من المدنيين وقراهم وأجبروا البعض على ترك منازلهم بقوة السلاح، لأنها تطل على قواعد أمريكية غير شرعية، إلى جانب الاستيلاء على مبنى بلدية المناذرة التابعة لبلدة القحطانية شرق القامشلي في ريف الحسكة، إضافة إلى اعتقال المدنيين وسرقة ممتلكاتهم في المناطق التي يسيطرون عليها.