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وفاة شابة و31 جريحا في انقلاب حافلة على طريق حمص حماة

وفاة شابة و31 جريحا في انقلاب حافلة على طريق حمص حماة

أكد مدير مشفى حماة الوطني أن فتاة في 17 من عمرها توفيت وجرح 31  آخرين في حادث انقلاب الحافلة على طريق حماة حمص

 وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى حماة سليم خلوف أن حالة الوفاة اكتشفت لاحقا، وبعد رفع الحافلة التي تدهورت على مفرق بسيرين التي تبعد نحو 8 كيلومترات عن حماة.

وعن وضع الجرحى أكد خلوف أن معظمهم غادر المشفى ولم يتبق سوى 5 حالات إصاباتهم متوسطة.

 وكانت حافلة لشركة "فرح" انقلبت في منطقة "بسيرين" على طريق حماة حمص.

وقامت فرق الإنقاذ من فوج إطفاء حماة بإسعاف الجرحى من المنطقة التي تبعد نحو 8 كيلومترات عن حماة.

يذكر أن 7 أشخاص توفوا وأصيب أكثر من 50 آخرين، قبل نحو عشرين يوما، في ثلاثة حوادث سير متفرقة حدثت خلال 24 ساعة على الطريق السريع بين محافظة حمص والعاصمة السورية دمشق.