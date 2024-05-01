ماذا يحدث للوزراء في إسرائيل؟ 3 حوادث في أقل من 4 أيام

خلال الأيام الأربعة الأخيرة، تعرض ثلاثة وزراء إسرائيليين لحوادث متفرقة في مناطق مختلفة، بعضها أدى إلى إصابات جسدية وأضرار مادية، دون تسجيل إصابات خطيرة.

نعرض فيما يلي تفاصيل تلك الحوادث :

1. وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير – الجمعة 26 أبريل :

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوزير إيتمار بن غفير تعرض لحادث سير بالقرب من مدينة الرملة، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن سيارة الوزير انقلبت أثناء مغادرته موقع هجوم في مستوطنة في الرملة، وتم نقله إلى مستشفى شامير (آساف هروفيه) في بئر يعقوب، وحالته مستقرة.

وأصدر مكتب الوزير بيانًا أشار فيه إلى “تعرض سيارة الوزير بن غفير لحادث سير، وحالته جيدة، ولكنه سيواصل تلقي العلاج في مستشفى آساف هروفيه”.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ابنة بن غفير وحارسه الشخصي أُصيبا أيضًا في حادث السير.

2. وزير التربية والتعليم الإسرائيلي حاييم بيتون – السبت 27 أبريل :

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سيارة الوزير حاييم بيتون تعرضت لحادث سير في مدينة القدس، وأصيب والده بجروح خطيرة.

وقالت “يديعوت أحرونوت” إن الحادث وقع في القدس عندما اصطدمت سيارة الوزير بحافلة، مما أدى إلى إصابة شخصين آخرين بجروح.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الحادث وقع عند تقاطع شارعي ميرسكي ورانتي في حي راموت، وأنها تحقق في أسباب الحادث.

ولم توضح الشرطة ما إذا كان الوزير داخل السيارة وقت وقوع الحادث أم لا.

3. الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس – الاثنين 29 أبريل :

أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الوزير بيني غانتس أصيب في ساقه أثناء رحلة بالدراجة بالقرب من كيبوتس ياد مردخاي.

خضع غانتس لفحص في مستشفى تل هشومير، وتبين أنه يعاني من كسر في القدم.

ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى خلال ساعات، بعد إجراء مزيد من الفحوصات.



RT