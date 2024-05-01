حارس البناء هو من حاول قتل الاستاذة الجامعية في طرطوس 

أُعلم قسم شرطة المدينة الشرقي بطرطوس من قبل مشفى المشرق الخاص بطرطوس بالدخول إليه إسعافاً الدكتورة الجامعية (إباء . س) إثر تعرضها لمحاولة خنق من قبل شخص مجهول أثناء تواجدها ضمن البناء الذي تقطن فيه بمحلة ضاحية الباسل.

تم ضبط أقوال المذكورة حيث أفادت بأنه وأثناء نزولها إلى القبو ضمن البناء لتفقد بعض الحاجيات تعرضت لمحاولة خنق من قبل شخص مجهول قام بوضع حبل حول عنقها محاولاً خنقها به ولدى محاولتها التخلص منه قام بوضع يده على فمها وأنفها ومسكها من شعرها وضرب رأسها بجدار القبو وغيابها عن الوعي وصحوها بعد ذلك ضمن المشفى المذكور.

ومن خلال المتابعة تم الاشتباه بحارس البناء المدعو (نبيه . ع) وإلقاء القبض عليه وبالتوسع بالتحقيق معه من قبل فرع الأمن الجنائي في طرطوس ومواجهته بالأدلة التي تم التوصل إليها اعترف بمحاولته خنـ.ق الدكتورة (إباء) لوجود خلافات شخصية بينهما حيث قام بملاحقتها إلى القبو ووضع كبل هوائي على رقبتها محاولاً خنـقها وارتطم رأسها بالدرج وظن أنها قد فارقت الحياة ثم غادر القبو وتابع عمله بشكل طبيعي وقام برمي الكبل بالجهة الخلفية من حديقة البناء ، تم العثور على الكبل المستخدم بالحـ.ادثة والتحرز عليه ،وبتدقيق وضعه عثر بحقه على عدة سوابق بجـ.رائم (تصريف عملة أجنبية مسروقة – اختلاق جـ.رائم – الشروع التام بالقتل).

نظم الضبط اللازم وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه.

وزارة الداخلية السورية