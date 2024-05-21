57 ضبطاً و38 مليوناً غرامة للغشاشين بحماة

ضبطت حماية المستهلك بحماة العديد من الفعاليات التجارية والغشاشين الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة بحق المواطنين ومنها ما هو غذائي ، ونظمت نحو 57 ضبطاً وغرمت ما استحق الغرامة منهم بنحو 38 مليون ليرة.

وبيَّنَ مصدر في مديرية التجارة الداخلية أن الضبوط شملت المخالف ح.الرمضان بمخالفة حيازة جلد فروج بقصد الفرم والغش في كباب الفروج ، وتم إتلاف الكمية أصولاً.

والمخالف ن.عياش صاحب معمل لمواد الزينة والماكياج بمخالفة حيازة بقصد الاستخدام 120 كيلو غراماً من بودرة مخلوطة نسائية غير معروفة التركيب ، ولا تحمل أي بيانات أو تاريخ إنتاج ، وحيازة بقصد البيع 500 عبوة من بودرة مائية مضغوطة لا تحمل تاريخ إنتاج أيضاً ، وهي معدة للبيع وحيازة 200 عبوة بودرة سينمائية التي يكثر استخدامها في الحفلات والمناسبات وتعطي إشراقة مميزة للوجه ، مجهزة للبيع ولاتحمل تاريخ إنتاج ، فصودرت الكمية المضبوطة وسلمت إلى مستودع المديرية.

ومخبز المدينة بمخالفة إنتاج وبيع ربطات خبز ناقصة الوزن بمقدار 290 غراماً في الربطة المفردة ، وتم تغريم صاحبه بأكثر من 24 مليون ليرة .

ومخبز الحكواتي بمخالفة إنتاج وبيع ربطات خبز ناقصة الوزن بمقدار 170 غراماً في الربطة المفردة ، وتم تغريم صاحبه بنحو 14 مليون ليرة.

ومخبز الدعاس خ.زكدوحة بمخالفة إنتاج وبيع خبز تمويني سيئ الصنع.

كما شملت الضبوط المخالف ع.حمامة بمخالفة منح فواتير غير صحيحة لباقي حلقات الوساطة.

ومشغلاً لصناعة الراحة بمنح فواتير غير صحيحة أيضاً .

والمخالف ع.المجيد لتجارة الخضار بالجملة بمخالفة منح فواتير غير صحيحه

والمخالف ع.خياط بمخالفة عرض للبيع كعكاً وفطائر مكشوفة قيمتها نحو 500 ألف ليرة.

والمخالف م.أنطكلي بمخالفة عدم حيازة فواتير شراء المواد الغذائية بالجملة.

ومحمصة المشرفي بمخالفة نقص في بطاقة البيان للموالح لعدم ذكر نوع وصنف الموالح .

والمخالف م.الشيخ بمخالفة نقع الفروج المنظف بالماء العذب بقصد الغش في وزن الفروج.

ولفت المصدر إلى أن الدوريات نظمت نحو 45 ضبطاً تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم حيازة فواتير ، وعدم حيازة سجل تجاري.



الوطن