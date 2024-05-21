عملية شفط دهون تقتل سيدة في مشفى خاص

توفيت سيدة في العقد الرابع من العمر في أحد المشافي الخاصة في دمشق، وذلك بعد خضوعها لعمل جراحي “شفط دهون”.

وقالت قريبة المتوفاة، المحامية شمس ظاظا، لـ “أثر”: “دخلت السيدة إلى مشفى خاص في دمشق لإجراء عملية شفط دهون إلا أنها لم تخرج كما دخلت فقد خرجت جثة هامدة تاركة وراءها ولدين صغيرين ما زالا بحاجة إلى أمهما”، متابعة: “التقرير الطبي خرج أمس إلى المحامي العام الأول ولكن لم يخبرنا أحد بنتيجته فمعظم أطباء المشفى تحفّظوا عليه”.

وأضافت لـ “أثر”: “بحكم أنني محامية حاولت البحث والتقصي ضمن المشفى عن السبب الذي أدى للوفاة إلا أنني للأسف خرجت بعدة أسباب وليس سبب واحد منها: الطبيب الذي أجرى العملية غير مختص؛ ثم أنه شخّص العملية على أنها عملية تجميلية وهي عملية جراحية بحتة، وبعد ذلك تم إعطاء المريضة ثلاث جرعات تخدير في وقت كان فيه خضابها منخفض وتحتاج لنقل دم كما أنهم أخذوا من شحوم الجسم نفسها”، متابعة: “كل هذه الأسباب مجتمعة أدت للوفاة التي حصلت يوم الأربعاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر إلا أن الأطباء لم يخبروا أهل المتوفاة إلا عند الساعة السابعة أي بعد مضي 4 ساعات على الوفاة وكل ذلك نتيجة إحساسهم بالخطأ”.

ولفتت قريبة المتوفاة إلى أن أهلها طلبوا تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، وبالفعل تم تشريحها وحالياً هم بانتظار التقرير النهائي للطب الشرعي، مضيفة: “الطبيب طبعاً لم يحاسب حتى اللحظة لأنه بحسب التعميم الذي صدر مؤخراً عن نقابة الأطباء، يُمنع توقيف أي طبيب قبل صدور قرار الطبابة الشرعية ومعرفة مسؤوليته عن الوفاة”.

جدير بالذكر انه حاولنا التواصل مع المشفى، لكن دون استجابة أو رد حتى لحظة إعداد هذه المادة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الأخصائية في الجراحة التجميلية د.رندة الزعيم أنها على معرفة بالعملية التي أجريت للمريضة وتوفيت على إثرها، مضيفة: “العملية كانت عبارة عن شد بطن وشفط وهي تندرج تحت مسمى العمليات التجميلية”.

وتابعت د.الزعيم : “إذا كان هناك خطأ تخديري وكانت ساعات العمل الجراحي طويلة والمريضة كانت بدون طعام (أي صائمة) عن الطعام قبل ساعات من العملية وعند التخدير لم يعوض لها سوائل وشوارد وبيكربونات يصبح لديها حماض يؤدي للوفاة، وهناك حالة تؤدي للوفاة وهي أن الطبيب يشفط كميات كبيرة، أيضاً إذا حصل رض للأوعية تموت المريضة؛ إذاً هذه الأسباب مجتمعة تؤدي لوفاة المريضة”، مضيفة: “أما الأسباب التي تؤدي للوفاة بعد العملية بعدة أيام ممكن أن تكون نتيجة ثقب بالأمعاء أو الرئة نتيجة الشفط؛ وتدهور بالخضاب إذا لم يُعوّض”.

وذكرت الأخصائية في الجراحة التجميلية د.رندة الزعيم أن المريضة التي تجري هذه النوعية من العمليات تحتاج لبقاء في المشفى مدة 3-4 أيام وبعد خروجها تحتاج لمراقبة مدة 10 أيام ولكن قبل الشروع بإجراء العملية يجب قياس الوزن والطول ويجب ألا تكون لدى الراغبة بإجراء العملية أمراض مثل “سكري؛ ربو؛ ضغط؛ غدة درقية” مع إجراء التحاليل اللازمة.

أثر