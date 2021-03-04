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وصول أول رحلة جوية خارجية إلى مطار حلب الدولي

وصلت أول رحلة خارجية إلى مطار حلب الدولي بعد استئناف العمل فيه قادمة من أربيل شمال العراق.

وأعلنت وزارة النقل أن "هذه أول الرحلات الخارجية بعد توقف حركة طيران النقل الخارجي في المطار منذ العام 2012 بسبب الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب".

وبين مدير عام مؤسسة الطيران المدني باسم منصور لوكالة "سانا" أن "المؤسسة أعطت الموافقة لشركة "فلاي بغداد" للعمل على خط اربيل حلب بمعدل رحلة أسبوعيا ذهابا وإيابا".

وأشار منصور إلى أن "القرار يسهم بتنشيط الحركة السياحية والتجارية وسيوفر الوقت والتكلفة". 

وأوضح منصور أن "شركة "فلاي بغداد" هي أول شركة طيران خاصة خارجية تصل مطار حلب بعد افتتاحه".

الجدير بالذكر أنه وصلت أول رحلة سورية قادمة من بيروت إلى مطار حلب الدولي في 15 كانون الثاني الماضي بعد استعادة حركة الطيران في المطار والتي توقفت لعدة شهور بسبب جائحة كورونا.