وسائل إعلام عبرية: افتتاح أول مستشفى “إسرائيلي” في الإمارات الشهر المقبل

بالتزامن مع تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، أعلنت مجموعة “التداوي” الطبية الإماراتية في دبي عن شراكة مع المركز الطبي التابع للعدو الإسرائيلي “شيبا”، وذلك بهدف توفير خدمات طبية “إسرائيلية” متنوعة ومتطورة في الإمارات، حسب قول الشركة.



ووفقاً لقناة”i24news” العبرية، فإن “المشروع المشترك سيجعل المركز الطبي أول مستشفى إسرائيلي يقدم الخدمات الطبية في الإمارات”.



وأضافت القناة: “المستشفى الإسرائيلي سيتعاون مع المجموعة الصحية الإماراتية (التداوي) من خلال تقديمه علاجات استشارية طبية في المكان أو عن بعد”.



ولفتت وسائل إعلام عبرية وإماراتية، إلى أنه “من المنتظر أن ينطلق المشروع المشترك في كانون الثاني المقبل، حيث ستقوم مجموعة (التداوي)، في دبي بتسويق عيادة مختصة بمرض السكري تقدم خدمات تشخيص سريرية، عن طريق لقاءات مباشرة مع أطباء زوار من مركز (شيبا) الإسرائيلي، والذين سيقومون لاحقاً بمتابعة يومية عن بعد باستخدام تكنولوجيا طبية متطورة”.



أيضاً، ستقوم كل من “شيبا” و”التداوي” بتوسيع الخدمات الطبية التي يقدمونها مستقبلاً، بحيث سيتحول “شيبا” إلى مستشفى فعال، يقوم بتقديم خدماته في الإمارات، حسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.



تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن التطبيع بين الكيان الإسرائيلي والإمارات تم في 13 آب الفائت، فيما تم الإعلان عن التطبيع مع البحرين في 11 أيلول الفائت.