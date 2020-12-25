وزارة النقل تنفي ما يشاع عن توقف المرافىء والمطارات و السكك الحديدية في العطلة

أكدت وزارة النقل استمرار تقديمج - حلب - اللاذقية - القامشلي) ، والسكك الحديدية في نقل الحبوب - الفيول - مواد وبضائع ..) طيلة أيام العطلة نافية ما تداولته بعض المواقع والصفحات حول توقف العمل في بعض قطاعات النقل خلال فترة العطلة .



ولفتت إلى أن هناك ورديات عمل على مدار الساعة تستمر في تقديم هذه الخدمات ، وهذا يتم لحظه في قرارات العطل دائماً استناداً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها ، وينطبق على ماذكرناه في هذه القطاعات الحيوية .