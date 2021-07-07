وزارة الخارجية الأميركية: ملء إثيوبيا خزان "سد النهضة" سيزيد في التوتر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس الثلاثاء، إن "ملء إثيوبيا خزان سد النهضة سيزيد في التوتر على الأرجح". وحثّ جميع الأطراف على "الإحجام عن التحركات الأحادية إزاء السد".

والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس في نيويورك، مندوبي فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الدائمين في الأمم المتحدة.



وكان شكري التقى مندوبي روسيا والصين، وشدد على دور المجلس في حل أزمة "سد النهضة".



وأعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي عقد جلسة، يوم الخميس المقبل، بشأن "سد النهضة" الإثيوبي، بعد تلقّي المجلس طلباً من مصر والسودان بسبب تعنّت أديس أبابا بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن السد. كما تقدّمت القاهرة بخطاب رسمي تشكو فيه إثيوبيا، وتعلن اعتراضها على اتخاذها قراراً منفرداً بشأن الملء الثاني.