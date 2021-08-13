هجوم عنيف على نقاط للجيش في ريف دير الزور
من أغلق دمشق: قيصر سوري على السوري!
فصيل مقاتل حليف للجيش العربي السوري يعلن الانسحاب من سوريا
درعا: عصابات سرقة منظمة.. ولا مطالب واضحة للجنة المركزية !
مطلوبون فجروا أنفسهم بحي الرادار في طرطوس
سقوط طائرة مسيرة وفصائل أنقرة تستولي على منازل المدنيين في ريف الحسكة
المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة
مكافحة "المتحور السلفي" وحماية المواطنين من خطر التكفيريين
درعا بين احتمال التصعيد والمبادرة الأردنية والانسحاب الأميركي
الاحتلال الأمريكي يخرج 80 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق
بعد شهرين من قطع المياه عن الحسكة.. اتفاق روسي- تركي لحل المشكلة
قمة أمنية تضم إيران والسعودية وتركيا وسوريا في بغداد؟
ميليشيا (قسد) تداهم أقساماً في مخيم الهول للاجئين وتخطف خمسة من قاطنيه
الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بالقذائف قرية الهوشرية بريف حلب الشمالي
الجيش يقصف نقطة تركية في إدلب

وزارة الاتصالات والتقانة : خدمات جديدة في مراكز خدمة المواطن الالكترونية قريباً

أعلن مركز خدمة المواطن الالكتروني أن الدفع الإلكتروني لتسديد الرسوم لخدمة المواطن الإلكترونية سيكون قريباً عن طريق شركتي الخلوي، إضافة إلى التسديد عبر الحسابات المصرفية، مشيرا إلى التحضير لخدمات إضافية ستطلَق في الشهر المقبل وهي جوازات السفر، شهادات قيادة السيارات، التأمين الإلزامي للسيارات، بيان قيد مركبة والسجل التجاري مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأوضح المركز أنّه من المخطط الآن افتتاح مراكز خدمة مواطن الإلكترونية في كل من محافظات طرطوس، السويداء ودرعا.

ولفت المركز إلى أن عدد المشتركين بالخدمة أصبح بالمئات، والمخطط له مستقبلاً أن تصبح كل الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارات تقدم عبر مراكز الخدمة الإلكترونية، بهدف تخفيف العبء على المواطن والموظف، وتالياً التخفيف من حالات الفساد التي يمكن حصولها أثناء إنجاز بعض المعاملات من خلال الاحتكاك المباشر بالعنصر البشري.

وأشار المركز إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة سواء عن طريق موقع الإنترنت الخاص بالمركز أو من خلال تطبيق (معاملاتي) المخصص لكافة أجهزة الأندرويد والآيفون، وللاستفادة من الخدمة يجب البدء بإنشاء حساب يحتاج إلى اسم المستخدم وكلمة السر فقط، ليتقدم المواطن فيما بعد بطلباته للخدمات التي يحتاج إليها، وتصل إليه من خلال المؤسسة السورية البريد.

 


تشرين