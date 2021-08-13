وزارة الاتصالات والتقانة : خدمات جديدة في مراكز خدمة المواطن الالكترونية قريباً

أعلن مركز خدمة المواطن الالكتروني أن الدفع الإلكتروني لتسديد الرسوم لخدمة المواطن الإلكترونية سيكون قريباً عن طريق شركتي الخلوي، إضافة إلى التسديد عبر الحسابات المصرفية، مشيرا إلى التحضير لخدمات إضافية ستطلَق في الشهر المقبل وهي جوازات السفر، شهادات قيادة السيارات، التأمين الإلزامي للسيارات، بيان قيد مركبة والسجل التجاري مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأوضح المركز أنّه من المخطط الآن افتتاح مراكز خدمة مواطن الإلكترونية في كل من محافظات طرطوس، السويداء ودرعا.



ولفت المركز إلى أن عدد المشتركين بالخدمة أصبح بالمئات، والمخطط له مستقبلاً أن تصبح كل الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارات تقدم عبر مراكز الخدمة الإلكترونية، بهدف تخفيف العبء على المواطن والموظف، وتالياً التخفيف من حالات الفساد التي يمكن حصولها أثناء إنجاز بعض المعاملات من خلال الاحتكاك المباشر بالعنصر البشري.



وأشار المركز إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة سواء عن طريق موقع الإنترنت الخاص بالمركز أو من خلال تطبيق (معاملاتي) المخصص لكافة أجهزة الأندرويد والآيفون، وللاستفادة من الخدمة يجب البدء بإنشاء حساب يحتاج إلى اسم المستخدم وكلمة السر فقط، ليتقدم المواطن فيما بعد بطلباته للخدمات التي يحتاج إليها، وتصل إليه من خلال المؤسسة السورية البريد.



تشرين