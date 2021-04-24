واشنطن: العقوبات على روسيا أتت ثمارها

رأى مسؤول كبير في البيت الأبيض أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على روسيا أتت ثمارها تقريباً.



وصرح كبير مساعدي البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية "داليب سينغ" أن «العقوبات التي فرضتها بلاده مؤخراً، على روسيا حققت نتائج قريبة للغاية من آمال واشنطن.



وقال "سينغ": «كانت نيتنا التحرك بشكل متناسب، وأن يكون نهجنا محدداً، وتوجيه إشارة بأن لدينا القدرة على فرض ضغوط أكبر إذا استمرت روسيا أو صعدت سلوكها، والنتائج حتى الآن قريبة للغاية مما كنا نأمل فيه».



وبيّن أن «هناك أدوات يمكنها أن تحقق تقدماً في إستراتيجية معينة، وفي حالة روسيا كان الهدف هو ممارسة ضغوط للبدء في مسار دبلوماسي من أجل علاقات أكثر استقراراً».



هذه التصريحات، جاءت عقب ساعات من تصريح وزارة الدفاع الروسية أمس، بأنها «بدأت إعادة وحدات عسكرية من شبه جزيرة القرم».



وفي الأسبوع الماضي، فرضت إدارة بايدن عقوبات واسعة على روسيا لمعاقبتها على دورها في أزمة أوكرانيا، وتدخلها في الانتخابات الأمريكية، وضلوعها في الهجوم الإلكتروني الكبير على مؤسسات أمريكية حساسة العام الماضي، وهو ما نفته موسكو.



بدورها روسيا لم تلتزم الصمت تجاه هذه العقوبات، وأمرت 10 دبلوماسيين أمريكيين بمغادرة البلاد، واقترحت عودة السفير الأمريكي في موسكو إلى بلاده للتشاور.



يشار إلى أن روسيا ضمت جزيرة القرم، إلى قواعدها الدائمة بعد حشد عشرات الآلاف من الجنود قرب حدود أوكرانيا، الأمر الذي أثار قلق الغرب من اندلاع حرب بين كييف وموسكو.