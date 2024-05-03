سفينة مهترئة قد تشعل حربا كبرى في آسيا وتدفع الجيش الأميركي للتدخل

في واحدة من أكثر المناطق المائية توتراً في العالم، يُمكن أن تكون الحرب القادمة في آسيا محصورة حول سفينة عسكرية قديمة متوقفة على شعاب مرجانية في المحيط الهادئ، وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

تعود هذه السفينة التي تُدعى “سييرا مادري” إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، وقد جنحت الفلبين هذه السفينة عمدًا في مياه ضحلة عام 1999 وحولتها إلى قاعدة أمامية لبحريتها لتعزيز مطالبها في بحر الصين الجنوبي.

ترسو السفينة في منطقة تُعرف باسم “Second Thomas Shoal” ضمن جزر سبراتلي، وأصبحت نقطة توتر رئيسية بين الفلبين والصين، وقد تتسبب في صراع عسكري يشمل الولايات المتحدة في المحيط الهادئ، وفقًا لمسؤولين وخبراء أمنيين.

تطالب الصين بأجزاء كبيرة من بحر الصين الجنوبي، وفي الأشهر الأخيرة، صعدت من جهودها لعرقلة جهود الفلبين لتزويد الجنود المتمركزين على متن السفينة بالإمدادات.

وفقًا لبيانات ومقاطع فيديو لتتبع السفن، فقد استخدمت سفن خفر السواحل والميليشيات البحرية الصينية تكتيكات عدوانية ضد سفن الإمداد الفلبينية، بما في ذلك استخدام خراطيم المياه من مسافات قريبة، مما أدى في بعض الأحيان إلى تعطيل السفن وإصابة البحارة.

يحذر المسؤولون الغربيون والفلبينيون من أن أي تصعيد إضافي يمكن أن يؤدي إلى صراع مفتوح. وقد ذكر مسؤولون أمريكيون أن أي هجوم مسلح على سفينة عسكرية فلبينية مثل “سييرا مادري” سيؤدي إلى رد فعل عسكري من الولايات المتحدة، وذلك بموجب معاهدة الدفاع المشترك مع الفلبين لعام 1951.

أمضت الصين الثلاثين عامًا الماضية في توسيع وجودها في بحر الصين الجنوبي، وهو ممر مائي استراتيجي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية.

وبينما قد لا ترغب الصين في إشعال حرب، إلا أن التوترات المستمرة في المنطقة بين السفن تزيد من احتمالية وقوع حوادث غير مقصودة، مما قد يستفز الولايات المتحدة للرد.

تفاقم عدم اليقين بين الفلبين والصين بسبب حالة السفينة “سييرا مادري”، التي لم تعد صالحة للإبحار وتدهورت حالتها بشكل كبير نتيجة للوقت والعوامل الجوية.

الصين ترى أن استبدالها بهيكل أكثر استدامة غير مقبول، بينما تصر الفلبين على أنها لن تتخلى عن الشعب المرجانية التي رست فيها السفينة.

مع استمرار هذا النزاع، فإن أي محاولة لتسوية الخلاف تتطلب حلاً حذراً، نظرًا لتعقيدات الوضع الجيوسياسي في بحر الصين الجنوبي. ومع ذلك، تشير الصور الفضائية إلى أن الصين تواصل جهودها لاستصلاح الأراضي وزيادة وجودها في المنطقة، مما يزيد من احتمالات التصعيد وتفاقم التوترات.