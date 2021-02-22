معلومات تكشف للمرة الأولى في قضية جمعية”شجرتي”.. المالك هرب المليارات الى الخارج

صرح القاضي المستشار “زياد الشربجي” مستشار في محكمة الجنايات التي أصدرت قرار الحكم في قضية “شجرتي”، لقناة الإخبارية السورية ضمن برنامج “تحقيقات” :



– العبارة التي على بطاقات “شجرتي” والتي تقول: “تفقد هذه القسيمة قيمتها في حال تعرض الداعم لأي من الأسباب القاهرة، ولا يحق لحاملها المطالبة بأي مبلغ أو تعويض” هي عبارة غير صحيحة قانونياً بدليل أن من ادعوا أخذوا قراراً قطعياً باسترداد أموالهم .



– الحكم على مالك “شجرتي” بجرم تهريب الأموال، حيث كان يهربها بواقع 10 إلى 20 مليون ليرة سورية في كل سفرة، بحجة إنشاء معمل لتدوير النفايات البلاستيكية في لبنان .

– من خلال التحقيقات تبين أن المالك كان يعطي أرباحاً مرتفعة غير منطقية وغير مستندة إلى أرضية تجارية أو استثمارية .

– القرار الذي أصدرته المحكمة اكتسب الدرجة القطعية، والأن دور اللجنة المكلفة بإعادة الأموال لتبدأ عملها .



– مجموع المبالغ التي تمت مصادرتها من مكاتب “شجرتي” هو حوالي 973 مليون ليرة سورية و 819 ألف دولار أمريكي .



– صادرت الجهات المعنية 5 أجهزة لابتوب و3 معالجات كومبيوتر و 3 فلاشات تحتوي أسماء جميع المودعين .



– من الأموال المنقولة وغير المنقولة لمالك “شجرتي”، والتي تم وضع إشارة حجز احتياطي عليها في دمشق وريفها من بينها عقارات في (المالكي – أبو رمانة – شارع بغداد – فيلا في مضايا – قطعة أرض في قدسيا) بالإضافة إلى مجموعة سيارات



– يبلغ مجموع الأموال التي أودعها المواطنون لدى “شجرتي” تقريباً 5 مليارات ليرة سورية .



المشهد