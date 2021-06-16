معلا: منتخب سورية لكرة السلة أثبت أنه على قدر التحدي

أكد رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أهمية تأهل منتخب سورية بكرة السلة إلى النهائيات الآسيوية التي ستقام في إندونيسيا خلال شهر آب القادم بعد أن فرض نفسه بقوة بين منتخبات آسيا رغم الظروف الصعبة التي رافقته خلال مشاركته في النافذة الثالثة من التصفيات.



وخلال استقبال منتخبنا الوطني في مبنى الاتحاد الرياضي العام بدمشق اليوم بعد وصوله من العاصمة الأردنية عمان التي خاض فيها منافسات النافذة الأخيرة من التصفيات أوضح معلا أن منتخبنا انتزع بطاقة التأهل بجدارة رغم المتغيرات التي طرأت خلال هذه النافذة وكانت خارج إرادته وخصوصاً في ظل غياب عدد من اللاعبين المؤثرين نتيجة الإصابة بكورونا وسيكون على قدر التحدي في النهائيات القادمة.



وأشار رئيس الاتحاد الرياضي العام إلى الجهد الكبير الذي بذله الكادر الإداري والتدريبي للمنتخب وقدرته على مضاعفة جهوده خلال الفترة التحضيرية المقبلة مجدداً ثقته بالاتحاد المؤقت لكرة السلة إلى ما بعد النهائيات القادمة.



من جهته لفت رئيس اتحاد كرة السلة المؤقت علاء جوخه جي إلى أن منتخبنا دخل منافسات النافذة الثالثة وعينه على التأهل وحقق المطلوب ليبدأ بالعمل للمرحلة المقبلة وهو المنافسة بقوة في بطولة آسيا مؤكداً أن الاتحاد لن يألو جهدا لتوفير متطلبات الفوز.



مدير المنتخب طريف قوطرش استعرض الصعوبات التي واجهت المنتخب خلال النافذة الأخيرة من التصفيات من عدم مجيء المدرب الأميركي والإصابات التي لحقت بعدد من اللاعبين الأساسيين وبالرغم من ذلك كان اللاعبون على قدر من المسؤولية على أرض الملعب وتمكن المدرب الروسي الجديد الذي تم التعاقد معه خلال فترة قصيرة من إيجاد التوليفة المناسبة بين اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب وهو التأهل.



التفكير في المرحلة القادمة والمشاركة بقوة في النهائيات هو ما أجمع عليه اللاعبون حيث أكدوا إصرارهم في منافسة أقوى الفرق في بطولة آسيا لإدخال الفرحة إلى قلوب السوريين وخصوصاً عشاق كرة السلة بعد سنوات طويلة من غياب الإنجازات عن السلة السورية.



وكان منتخبنا تأهل إلى النهائيات الآسيوية بفوزه على منتخب قطر بنتيجة 67-56 نقطة في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في العاصمة الأردنية عمان ضمن النافذة الثالثة والأخيرة من التصفيات.



وجاء تأهل منتخبنا بحلوله في المركز الثاني ضمن المجموعة الخامسة في التصفيات بتسع نقاط متقدماً بفارق المواجهات على منتخب السعودية الذي يساويه في الرصيد ذاته ويأتي منتخب قطر في المركز الرابع بسبع نقاط علماً أن المنتخب الإيراني يحتل الصدارة برصيد 11 نقطة.



وينص نظام التصفيات على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الست في الدور الأول مباشرة إلى بطولة آسيا.