معرض الزهور الدولي ينطلق اليوم على أرض حديقة تشرين

كشف مدير سياحة دمشق بسام ماردينلي أن افتتاح معرض الزهور على موعده مساء اليوم في حديقة تشرين من دون أي تأجيل، مع تقصد إقامته بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك متضمنا العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تستهدف شريحة الأطفال والأهالي، ليكون مقصداً للآلاف من سكان العاصمة.



هذا وينطلق المعرض بدورته الـ/41/ تحت شعار «الياسمين تزهر من جديد» برعاية رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، بحيث تقيمه وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة دمشق، وذلك في حديقة تشرين من الأحد /18/ تموز ولغاية / 3/ آب.



ولفت ماردينلي إلى دعوة عدد من الدول العربية للمشاركة في المعرض (العراق، لبنان، السودان، مصر- الأردن)، وذلك في إطار سعيها لتطوير صناعة الزهور في سورية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال.



كما أشار مدير سياحة دمشق إلى مشاركة عدد كبير من الشركات من منتجي القطف وأزهار الزينة ومربي العسل إضافة إلى المهتمين.



وبيّن أن عدد الأجنحة المشاركة نحو 50 جناحاً مغلقاً و11 مسطحاً أخضر تابعة لجهات عامة وخاصة وذلك لعرض مجموعة غنية من الأزهار ونباتات الزينة وبعض الصناعات المتممة لتنسيق الحدائق ومنتجات النباتات، لافتاً إلى مشاركة وزارة الزراعة واتحاد غرف الزراعة، إضافة إلى عرض منتجات تراثية لعدد من الحرفيين وبعض الصناعات التقليدية المرتبطة بصناعة الزهور، ويدعم المعرض مجموعة من النساء الريفيات اللواتي يعملن بمشاريع صغيرة للتنمية الريفية.



هذا ويتجاوز عدد المشاركين بما فيهم الحرفيون، عتبة 100 مشارك من المنتجين المحليين وغيرهم.



وأشار إلى أن رسم الدخول 100 ليرة، كما أن حضور كل الفعاليات داخل الحديقة مجاناً، مضيفاً: يرافق المعرض مجموعة من الفعاليات العلمية والثقافية والفنية، أنشطة للأطفال، شارع الأكل، سينما الهواء الطلق التي ستعرض مجموعة من الأفلام المختارة من وزارة الثقافة.



وفيما يخص أسعار المنتجات، أكد مدير سياحة دمشق أن توجيهات الوزير أن تكون الأسعار مناسبة ومقبولة، مؤكداً أن الهدف من إقامة المعرض تزامناً مع عيد الأضحى لاستهداف الأسرة السورية مع إقامة العديد من الفعاليات.



وأشار إلى أن الحديقة متنفس لأهالي العاصمة، على أن يستمر المعرض مدة أسبوعين، متوقعاً أن يلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين، على أن يفتتح المعرض عند الثامنة مساء متزامناً مع حفل افتتاح بحضور المعنيين.



و بين مدير حدائق دمشق سومر فرفور أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أعمال صيانة للمرافق الخدمية، مع إجراء أعمال تهذيب وتنظيف وزراعة الحدائق بالأزهار، مع القيام بتركيب الإنارة لمختلف أجنحة المعرض وتخديمها، إضافة إلى إجراء أعمال صيانة للحمامات، واستكمال اللمسات الأخيرة إيذاناً بإطلاق معرض الزهور، علما أن مديرية الحدائق تشارك بجناح خاص لها في المعرض.

الوطن