مظاهرات في دول عدة تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

شهد العديد من مدن وعواصم العالم أمس مظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.



العاصمة العراقية بغداد شهدت مظاهرة حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.



وذكرت وكالة وفا أن آلاف العراقيين خرجوا في مظاهرة حاشدة في بغداد رافعين العلم الفلسطيني ولافتات تندد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس المحتلة مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني ومخططاته العنصرية والتهويدية.



وشهد عدد من المدن التونسية مظاهرات تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت وسائل إعلام أن متظاهرين تجمعوا وسط العاصمة تونس رافعين الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطيني منوهة بصموده في وجه اعتداءات الاحتلال.



ونظمت تظاهرات مماثلة في مدينتي صفاقس والمنستير.



وخرجت في العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة تنديداً باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.



وذكرت وكالة فرانس برس أن المتظاهرين تجمعوا بجوار حديقة هايد بارك وساروا باتجاه سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي في لندن رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب بحماية الشعب الفلسطيني وأراضيه من الاحتلال.



ودعا منظمو المظاهرة ومن بينهم تحالف (أوقفوا الحرب) وحملة التضامن مع فلسطين وحملة نزع السلاح النووي في بيان لهم إلى عدم السماح بإبقاء العنف الوحشي بحق الشعب الفلسطيني دون عقاب مؤكدين أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة جرائم حرب.



وأشار المنظمون إلى أن الحكومة البريطانية شريكة في هذه الأعمال طالما أنها تقدم دعماً عسكرياً ودبلوماسياً ومالياً لـ “إسرائيل”.



كما شارك المئات في مظاهرة بمدينة مانشستر البريطانية تنديداً بجرائم الاحتلال ورفعوا فيها الأعلام الفلسطينية وطالبوا بالعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل مواصلة الاحتلال جرائمه بحقه.



في أستراليا نظمت مجموعة العمل الفلسطيني الأسترالية ومتضامنون أستراليون مظاهرات حاشدة في سيدني وملبورن ومدن أخرى تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الآلاف شاركوا في مظاهرات حاشدة في مدن سيدني وملبورن وبريزبن وأداليد وبيرث ورفعوا العلم الفلسطيني ورددوا هتافات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر وتدعو إلى إنهاء الاحتلال.



وذكرت وكالة وفا أن مدينة دالاس في ولاية تكساس الأميركية شهدت اليوم وقفة احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضاً للعدوان الإسرائيلي المتواصل عليه حيث رفع المشاركون علم فلسطين ويافطات تدعو الإدارة الأميركية لوقف مساعداتها إلى كيان الاحتلال الذي يمارس العدوان والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين.





كما شهدت ولاية كاليفورنيا ومدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية مظاهرات حاشدة تندد باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على الشعب الفلسطيني.



وذكرت وكالة وفا أن الآلاف من الفلسطينيين والعرب ومناصري القضية الفلسطينية خرجوا في مظاهرات حاشدة في مدينة شيكاغو وبولاية كاليفورنيا للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر ورفضاً للصمت الدولي على جرائمه التي يرتكبها على مرأى ومسمع العالم.



وقدم المشاركون في نهاية المظاهرة عرائض خطية تطالب الكونغرس ومجلس الشيوخ بالوقوف مع الحق الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي.



في السياق، نظم أبناء الجالية الفلسطينية والعربية في ألمانيا بمشاركة متضامنين ألمان وأجانب مظاهرة حاشدة وسط العاصمة الألمانية برلين تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر.



وذكرت وكالة وفا أن المشاركين رفعوا العلم الفلسطيني ولافتات تندد بالمجازر الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات في قطاع غزة المحاصر مطالبين الحكومة الألمانية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها السافر على القطاع وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف انتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ووقف التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.



إلى ذلك نظم أبناء الجالية الفلسطينية والعربية في سويسرا بمشاركة متضامنين سويسريين وأجانب مظاهرة حاشدة وسط العاصمة السويسرية بيرن تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر.



ووفق وكالة وفا طالب المشاركون المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه الوحشي الذي أدى الى استشهاد العشرات وإصابة المئات في قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.



وفي النرويج شارك في الوقفات التضامنية التي اقيمت في مدن أوسلو وبيرغن ويوفيك وكريستيان ساند وترومسو المئات من أبناء الجاليتين الفلسطينية والعربية إلى جانب ممثلين عن أحزاب ونقابات نرويجية ومتضامنين نرويجيين مع الشعب الفلسطيني حيث رفع المشاركون صور الضحايا المدنيين من الفلسطينيين الذين قضوا في العدوان الإسرائيلي.



وفي العاصمة النرويجية أوسلو تظاهر العشرات أمام البرلمان النرويجي رافعين اللافتات المخطوطة بشعارات رافضة لمجازر الاحتلال الإسرائيلي ودعماً لصمود الشعب الفلسطيني.



وشهدت العاصمة اليابانية طوكيو خروج الآلاف من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني ومن أبناء الجالية الفلسطينية في مظاهرة تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين وتندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم واستهداف الاحتلال للطواقم الإعلامية وتدمير الأبراج في قطاع غزة المحاصر.



وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط الجدي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه الوحشي الذي أدى إلى استشهاد وجرح المئات من الفلسطينيين العزل.



وبمناسبة الذكرى الـ 73 للنكبة الفلسطينية وتضامنا مع القدس وغزة شارك المئات في العاصمة الأسكتلندية أدنبرة بمظاهرة طالبت بوقف سياسة القتل التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.



وخرجت مظاهرة في العاصمة النيوزلندية ولينغتون ومدينة أوكلاند للتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف العدوان المتواصل عليه.



وشارك الآلاف في العاصمة الإسبانية مدريد بمظاهرة تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين مطالبين بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم وقصفهم للبيوت والأبراج السكنية.