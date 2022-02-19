عاصفة هي الأسوأ منذ عقود تضرب أوروبا

تجتاح بريطانيا العاصفة يونيس، وسط تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أنها قد تكون الأسوأ التي تشهدها البلاد منذ 3 عقود، حيث بلغت سرعة الرياح نحو 196 كيلومتراً بالساعة في بعض المناطق، وأثرت بشكل مباشر على النقل في مطار هيثرو.

وأدت العاصفة إلى اضطرابات في حركة القطارات والرحلات الجوية، مع إلغاء رحلات في مطار سيتي شرقي لندن وتعليق أخرى في مطار هيثرو أكبر مطارات بريطانيا حتى الرابعة من ظهر الجمعة، كما تسببت في إلغاء مئات رحلات الطيران والقطارات والعبّارات في شمال غرب أوروبا.

وأصبح اسم مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن من الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي عالميا، بعد تأثر حركة الملاحة بسبب العاصفة “يونيس” الجوية.

ووفقا لما أظهره موقع “فلايت رادار” المتخصص في الرصد الملاحي، فإن عدداً كبير من الرحلات المغادرة للمطار تم إلغاؤها أو تعطيلها خلال يوم الجمعة.

وقال المطار في تغريدة له عبر تويتر “من المتوقع أن تتسبب العاصفة يونيس في سوء الأحوال الجوية بجميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا الجمعة. نحن نعمل بالتعاون الوثيق مع شركائنا في المطارات لتقليل أي اضطراب.. يرجى الاستمرار في التحقق من حالة رحلتك مع شركة طيرانك قبل التوجه إلى مطار هيثرو”.

وفيات

وأدت العاصفة لمقتل 8 أشخاص على الأقل وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف وتدمير سقف ساحة في لندن.

فقد لقيت امرأة حتفها في لندن عندما اصطدمت سيارة كانت تستقلها في شجرة، وتوفي رجل في مركبة بليفربول بسبب الحطام المتطاير، فيما لقي رجل آخر حتفه بعد اصطدام مركبته بشجرة سقطت في مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا.

وفي هولندا، تسبب سقوط أشجار في مقتل 3 أشخاص؛ حيث قالت إدارة الإطفاء في أمستردام إن شخصين لقيا حتفهما بسبب سقوط شجرتين بالمدينة، وثالث في منطقة ديمن القريبة.

البقاء في المنازل

ودعت خدمة الأرصاد الجوية البريطانية ملايين البريطانيين للبقاء في منازلهم، بعد أن أصدرت مستوى إنذار أحمر (الأعلى) فوق جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز، وكذلك جنوب شرق البلاد بما في ذلك لندن.

كما حثّ وزير الأمن البريطاني ديميان هيندز المواطنين على البقاء في منازلهم، في حين عقدت الحكومة اجتماعا للجنة الطوارئ هو الثاني في يومين، لبحث الإجراءات الضرورية للتخفيف من آثار العاصفة، مع وضع قوات من الجيش على أهبة الاستعداد للتدخل للمساعدة.

وكانت شوارع العاصمة لندن -التي وضعت لأول مرة عند مستوى التأهب منذ تطبيق هذا النظام عام 2011- هادئة على غير العادة، في حين تمزق جزء من اللوحة القماشية التي تغطي الموقع الذي تقام فيه الحفلات الموسيقية والمسابقات الرياضية، جراء الرياح العاتية.