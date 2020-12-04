مسرحية الكورونا (1)

ورد فاضل: مشروع الكورونا متعدد الأهداف كان و سيكون الأداة للتمهيد لخلق نظام عالمي جديد و تغيير صيغة العقد الاجتماعي.

منذ بدء مسرحية الكورونا (بالتأكيد هنالك فايروس محدود الخطورة و قد يكون مميتاً لذوي المناعة الضعيفة و لذا فالحذر واجب، و لكن تم تضخيمه إعلامياً آلاف المرات)، بدأت تتكاثر نظريات المؤامرة الواهية و المشتِّتة و منها على سبيل المثال ربط الكورونا بشبكات الجيل الخامس الخلوية أو بأن اللقاح من تخطيط بيل غيتس لتغيير الجينات البشرية و التحكم بالبشر الخ الخ، و الهدف من إكثار النظريات الواهية هو تشتيت العقل بالأخص أن الشعوب لا تمتلك الثقافة التخصصية (فنسبة بسيطة فقط تعي خصائص شبكات الجيل الخامس للاتصالات و بالتالي تعي أن ربط الموضوع بالكورونا مجرد هراء للتشتيت أولاً و جزء من الحملة الإعلامية ضد الصين المتفوقة بهذا النوع من الشبكات ثانياً) و بالتالي ستحتل هذه الفرضيات المضللة مساحة كبيرة من التفكير و لا يلبس العقل أن يرفضها جميعاً و يسلم بما سيتلقاه من المصادر "الموثوقة" كمنظمة الصحة العالمية الراعي الرسمي للمسرحية.

و كنت قد كتبت في بوست سابق في بداية الكورونا بأن الفرضية الأرشح بأن هنالك اتفاق حكومي عالمي على تبني مشروع كورونا كبديل و محاكاة لنتائج الحرب الثقيلة (و التي ما تزال احتمالاتها قائمة في هذا التوقيت) و توقعت أن تكون أميركا معقل الرأسمالية من الدول الأكثر تضرراً في حين كان عدد إصابتها لا يتجاوز الآلاف (فلتغيير نظام قائم لابد من ضرب معقله و هذه المرة كانت الضربة متفق عليها) هذا يبدو ظاهراً الآن بعد النجاح الإعلامي للمشروع و آثاره التي توازي آثار حرب عالمية من حيث العجز التجاري و معدلات الفقر و سوء الأحوال النفسية الخ الخ، و المتوقع أن يستمر الموضوع فترة أطول بحيث يصبح قبول النظام الجديد عبارة عن مطلب شعبي، سيتجلى ذلك غالباً بمسرحيات اللقاح و التي بدأ التمهيد لها من حيث اختلاف خصائص اللقاحات و شروط تخزينها.... لإطالة زمن اللعبة .

- مقترح إعادة الضبط الكبير The Great Reset عبارة عن اقتراح من الملتقى الاقتصادي العالمي World Economic Forum الذي يضم النخب الاقتصادية و ممثلين عن حكومات العالم (الصين و اميركا و روسيا و اوروبا و و) لإعادة صياغة الاقتصاد و العالم بعد كورونا بصورة أكثر استدامة بحيث يتم الاعتماد على العلوم الرقمية و الطاقات النظيفة و و لتحقيق المساواة و محاربة الفقر و المحافظة على موارد الأرض الخ الخ وذلك من خلال تعاون الحكومات عالمياً، و يقترب هذا المقترح من التحقق شيئاً فشيئاً بعد نجاح مسرحية الكورونا التي كانت المحرك الأساسي لزيادة قوة السلطة المركزية للحكومات بهدف الخطوة القادمة ألا و هي ضبط الأفراد من خلال رقابة السلطة المركزية و ذلك لقيادة العالم بشكل أفضل من خلال تغيير شكل النظام الرأسمالي في ظل ثورة المعلومات الهائلة (التي لا يستوعبها 99% من البشر حتى المختصين منهم ) التي نشهدها، و قولاً واحداً يتم التحضير لنظام عالمي جديد و نحن بانتظار معاهدة Bretton Woods جديدة في السنوات القليلة القادمة و قد يستبدل الدولار كمعيار بسلة عملات رقمية بعد الاتفاق بينما احتمال العودة إلى معيار الذهب ضئيل جداً فالعصر الرقمي بدأ بالتوغل و المعلومات الرقمية هي ذهب المستقبل.

- أعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية (بمعزل عن الأسباب الاقتصادية المباشرة) للذهاب إلى نظام أقرب للشيوعي (من قبل أقطاب الرأسمالية) و ذلك بعد فترة طويلة نسبياً من محدودية تدخل الحكومة في السوق مع هامش عالي نسبياً للحرية، السبب أن القفزات التقنية ( كالذكاء الصنعي و تطبيقاته و blockchain و الحوسبة الكوانتية التي ستدخل البشرية إلى عالم الخيال، و غيرها الكثير) التي حصلت مؤخراً كنتائج للنظام الرأسمالي بشكله الذي ما يزال قائماً كانت هائلة كفاية بحيث يجب قوننتها و التحول إلى فلسلفة مختلفة كلياً ترتفع من خلالها قيمة الإنسان (ولو بشكل شكلي مبدأياً) و التركيز على تعاون البشر و التواصل ومحاربة الفقر و التمييز العنصري الخ الخ بحيث يتم التعامل مع الآلة الذكية كآلة لا أكثر تهدف لخدمة الإنسان العظيم و ليس لاحتلال مكانه في سوق العمل و السيطرة عليه (الموضوع إشكالي للغاية فبعد ثقافة التخصص السائدة بالإمكان القول إن البرنامج أكثر ذكاءاً من نسبة عالية من البشر و الآلة أكفأ من الإنسان المُتَقْنَن في سوق العمل).