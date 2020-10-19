محمد محسن: الموسيقار المنسي

في شتاء عام 2007 وفي أحد شوارع دمشق كان موكب لجنازة تسير مع عدد قليل من الافراد والمركبات المرافقة, أحدهم كان ينادي بمكبّر الصوت «ترحموا على المرحوم محمد الناشف», لم يكن احد من المارة يعرف ان هذا الانسان هو الملحن «محمد محسن», ابن احياء دمشق العتيقة, صاحب ال 1000 لحن

بعد دراسته الاعدادية

تعلم محمد الناشف . الموسيقى والعزف على العود على يد الموسيقي صبحي سعيد. وبدأ مسيرته الفنية مطرباً. ولحن له أستاذه صبحي سعيد أولى أغنياته (أحلى يوم عندي قربك). وعند افتتاح إذاعة دمشق الأولى في مطلع الأربعينات, انضم إليها مطرباً بمساعدة صبحي سعيد الذي كان عازفاً على العود في فرقتها الموسيقية. ولحن له في تلك الفترة مصطفى هلال عدة أغنيات منها (لقاء), (أيمن كأسي). ثم بدا التلحين لنفسه . واطلق محمد الناشف على نفسه اسما فنيا محمد محسن .. و من هذه الألحان ( يم العيون الكحيلة ) , ( الليلة سهرتنا حلوة الليلة ) ... الملحن السوري محمد محسن أعطى فيروز 5 ألحان وهم الحان سيد الهوى قمري - (جاءت معذبتي) - (ولي فواد) - ( أحب من الاسماء ماشابه اسمها) - لو تعلمين ...

ويذمر انه لم يلحن لفيروز من خارج لبنان إلا ملحنين اثنين الأول الموسيقار محمد عبد الوهاب والثاني سوري وهو الملحن محمد محسن, أعطى للسيدة فيروز خمسة ألحان جميلة وسيد الهوى قمري , سنة 1971جاءت معذبتي و ولي فؤاد, لو تعلمين, أحب من الأسماء, سنة 1996 وهو اول من لحن للسورية فايزة أحمد في بداياتها (ليش دخلك, درب الهوى) , كما انه اول من لحن لوردة الجزائرية عند قدومها من باريس الى بيروت (دق الحبيب دقة) ثم أعطاها أغنيات أخرى. كما أنه لحن لوديع الصافي عدة اغنيات اهمها نجملت صارو يسألوا شو نفرك مني ... , نصري شمس الدين, سميرة توفيق , فهد بلان, محمد مرعي, طلال المداح, محمد عبده, محمد رشدي, شريفة فاضل وسعاد محمد (أغنية مظلومة يا ناس

وهذا ليس بغريب على سوريا أرض الذوق والتاريخ والفن والحضارة, فالأرض االتي أنجبت فريد الأطرش وعمر الشريف وانور وجدي وصباح فخري ومصطفى العقاد وميادة الحناوي وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة واسمهان وسعاد حسني وابو خليل القباني وبول عنقا ...

ان تنجب ملحن من كبار الملحنين لكن التاريخ ظلم محمد محسن مع انه لا يقل موهبة عن محمد عبد الوهاب وكبار الملحنين ...