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لافروف: عودة السفيرين الروسي والأميركي إشارة مهمة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن عودة السفيرين الروسي والأمريكي إلى مقر عملهما تعتبر إشارة رمزية، لكنها في نفس الوقت في غاية الأهمية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن لافروف قوله، خلال مؤتمر صحفي في ختام مباحثاته مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي “هذا طبعا يعتبر في المقام الأول إشارة رمزية. وهي مهمة ورغم الرمزية نراها تحمل وزنا له مغزى محدد، لأن وجود السفراء وليس نوابهم في العواصم، يسمح دائما بإجراء محادثات بفعالية أكثر قليلا، لأن السفراء يتمتعون بصلاحيات من رؤساء دولهم”.

السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف عاد مؤخرا إلى بلاده، وغادر رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو جون سوليفان إلى واشنطن لإجراء مشاورات. وخلال قمة جنيف في 16 حزيران وافق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن على إعادة السفيرين إلى مقر عملهما.