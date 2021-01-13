مسؤول أمريكي: شاركنا في العدوان على نقاط الجيش السوري في البوكمال فجر أمس
الجماعات المسلحة تستولى على محال تجارية في رأس العين!
على درب تعزيز الوجود الأمريكي في سوريا… واشنطن تحذر من عودة “داعش”
مقتل مسلحين من “حراس الدين” في عملية تسلل فاشلة إلى نقاط الجيش في الغاب
لإضعاف النفوذ الأمريكي.. مؤشرات على اتفاق روسي- إيراني شرق سوريا
عدوان إسرائيلي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال
الاحتلال التركي ينسحب من مناطق سيطرة الجيش بريف إدلب
فاجعة في درعا.. استشهاد وجرح 10 أطفال بانفجار لغم
11 قتيلاً من فصائل المعارضة في عملية مباغتة للجيش بحماة
الهول قنبلة موقوتة.. وسائل إعلام كردية تؤكد تحول المخيم إلى مركز لتدريس فكر “داعش”
الحسكة..دورية روسية تتمركز على طريق تعتمده “القوات الأمريكية” كخط إمداد رئيسي
لبنان يستثني العابرين براً إلى سوريا من “الحجر الفندقي”
بتغطية من “أباتشي” أمريكية.. “قسد” تنقل العشرات من مسلحي “داعش” المعتقلين في الحسكة إلى سجن آخر
تعزيزات عسكرية كبيرة للقواعد الأمريكية في دير الزور و الحسكة
محاولات انتحار ووفيات بـ “السل” في معتقلات “قسد” في الحسكة

لإضعاف النفوذ الأمريكي.. مؤشرات على اتفاق روسي- إيراني شرق سوريا

تحدث مركز “الإمارات” للسياسات، عن مؤشرات على وجود اتفاق روسي- إيراني “غير معلن” شرقي سوريا، وقد دخل حيز التنفيذ، الشهر الماضي، بوصول القوات الروسية لأول مرة إلى الحدود العراقية، عند معبر البوكمال، وهي منطقة ذات نفوذ إيراني خالص، حسب توصيف المركز.

وقال المركز في تقرير، إن الحرب على تنظيم “داعش” شكلت الواجهة للتحرك الروسي شرقي سوريا، وتغيير واقع السيطرة في تلك المنطقة، لاسيما أن “داعش” يشكل تهديداً صريحاً للمصالح الروسية في البادية، وخاصة استثماراتها في مجال النفط والفوسفات.

ولكن هذا التحرك يأتي أيضاً في سياق خطة أوسع تتولى روسيا تنفيذها في سوريا، وتهدف بدرجة أساسية إلى تعظيم أوراقها في مواجهة الإدارة الأمريكية القادمة، وإحداث تغيير في مواقف الأطراف الإقليمية والدولية.

وأشار التقرير إلى أن الوجود العسكري الروسي في مناطق غرب الفرات يمنح موسكو مزايا استراتيجية مهمة، تتمثل بشكل أساسي بإضعاف النفوذ الأمريكي في سوريا من خلال اقترابها من قاعدة التنف، وتواصلها مع عشائر مناطق الفرات “المتذمرة” من الدعم الأمريكي لـ”الإدارة الذاتية” للأكراد وتهميش العرب.

وبالمقابل، ترغب إيران في تخفيف حدة الضربات الاسرائيلية على مواقع في البوكمال وعموم مناطق غرب الفرات، كما تسعى لإعادة سلطة الدولة السورية على المناطق الحدودية، وهي ورقة يمكن استخدامها في المفاوضات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، بحسب التقرير.

ومن جهة أخرى، يصعب استغناء روسيا عن التعاون العسكري مع طهران، خاصة في البادية السورية، حيث لم تملك أعداداً كافية من المقاتلين، كما لم تحقق حملتها الجوية أي نتائج تُذكر، حسب التقرير.