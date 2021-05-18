قسد تحتفظ برهائن عرب لكشف خلايا عشائرية تستهدف الأمريكيين

مخطط لقسد بموافقة واشنطن ودعمها ، عبارة قالها مصدر محلي من ريف دير الزور، حول ما يجري مؤخراً، حيث قامت مدرعات امريكية بدعم قوات مسلحة من قسد في حملات دهم واقتحام للمناطق والقرى بأرياف دير الزور الشرقي والحسكة الجنوبي.



قرى مثل الصكار والحمدي وصبيح وسرجين وزريفة والثلجة والشمساني جنوب الحسكة، شهدت عمليات اعتقال واسعة، وتؤكد المصادر الأهلية أن عدد من بلغ اعتقالهم من تلك القرى تخطى الأربعين شاباً ورجلاً من بينهم فتيان لم يتجاوزوا السبعة عشرة من عمرهم .



كذلك أكدت المصادر من دير الزور بأن مسلحي قسد اعتقلوا عدداً من شبان عشيرة العكيدات حيث بلغ عدد المعتقلين ما يقارب الـ 16 شاباً .



وتضيف ذات المصادر بالقول: لقد أتت حملة الاعتقالات رداً على مظاهرات قام بها أبناء المناطق العربية رفضاً لممارسات قسد العنصرية، وكذلك رفضاً للتواجد الأمريكي.



فيما أفادت مصادر مقربة من أحد وجهاء العشائر الوازنة الممتدة ما بين دير الزور والرقة بأن المعلومات التي تردهم من بعض المقاتلين العرب المنضوين تحت لواء قسد، أبلغتهم بأن هناك خطة قادمة تهدف لابتزاز وجهاء القبائل عن طريق اعتقال عشرات الشبان واحتجازهم كرهائن، وقتل بعضهم في حال تكرر عمليات استهداف مقاتلي قسد من قبل العشائر العربية .



وتضيف المصادر بالقول: هناك حالة احتقان في الأوساط العشائرية، وفي جلسة جمعت وجهاء بعض العشائر في منزل أحدهم تم التباحث في كيفية التعاطي مع قسد و قد حذر هؤلاء بعضهم من أن قسد ستلجأ لأسلوب الرهائن والابتزاز حمايةً لعناصرها من الاستهداف .



من جهة أخرى قالت مصادر مقربة من قسد بأن هناك معلومات تفيد بوجود نية لدى بعض وجهاء العشائر تشكيل ما يشبه صحوات العشائر في العراق، لكن لقتال قسد، وأضاف المصادر بالقول: إن تلك المعلومات التي باتت شبه مؤكدة هي ما دفعت بقسد للتحرك في حملة مداهمات حمايةً للسلم الأهلي في المنطقة، إذ أن عمليات استهداف قياديين وعناصر من قسد بات يشكل حالة عنصرية لدى عائلاتهم ضد العشائر العربية أيضاً وفق قولها.



فيما تفيد تقارير أخرى بأن عمليات استهداف للجيش الأمريكي وتحديداً في بلدة مركدة ، ما دفع بالأمريكي للإيعاز إلى قسد بوجوب التحرك بحملة دهم واسعة واعتقال ما يمكن من الشبان لجمع المعلومات والكشف عن الخلايا العشائرية التي تستهدف القواعد والقوات الأمريكية، خوفاً من أن يكون ذلك نواةً لقوة عشائرية تستغلها حكومة دمشق لإفشال مشروع الإدارة الذاتية أو حكم الدويلة الكردية وفق بعض التعبيرات.





آسيا