ضبط كميات كبيرة من الدقيق التمويني في مستودع بين اللاذقية وطرطوس

ضبطت مديريتا التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية وطرطوس بالتعاون مع إحدى الجهات الأمنية مستودعا يقع على الحدود الادارية بين المحافظتين، ويحتوي بداخله على كميات كبيرة من الدقيق التمويني الموضوعة ضمن أكياس لا تحوي أي مواصفة بهدف تضليل جهاز حماية المستهلك والاتجار بهذا الدقيق بطريقة غير مشروعة.



وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي، مصادرة كامل الكمية البالغة 362 كيس دقيق تمويني بوزن 18100 كيلوغرام وأكثر من 500 كيس دقيق فارغ تابع للمؤسسة السورية للحبوب وميزان وبكرات خيطان من أجل تختيم أكياس الدقيق.



كما تم تنظيم الضبط اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولا