استشهاد امرأة وإصابة عدد من المدنيين في تل حميس بريف الحسكة
روسيا تعترض دورية أميركية في طريق "m 4" الدولي في سوريا
عملية عسكرية موسّعة للجيش في البادية
مركز المصالحة الروسي يرصد 34 انتهاكاً في إدلب
الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية عبر معبر “الوليد” غير الشرعي
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على منطقتين في ريف حلب
“فاينانشال تايمز”: العقوبات الأميركية تسببت بـ “عاصفة اقتصادية” في سورية
الرئيس الأسد يرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي
التموين ترفع أسعار الخبز
التحرير بالتأويل ومعالجة التكفير بالتفكير
«وول ستريت جورنال»: واشنطن تسحب منظومات الدفاع الجوي من السعودية وجوارها
واشنطن تتجاوز “قيصر” و”تسمح” بالتعامل مع دمشق وطهران وكاراكاس بما يتعلق بـ”كورونا”
بعد مقتل جندي روسي.. تسيير دورية روسية تركية مشتركة شمالي الحسكة
الصحة تلبي مطالب معامل الأدوية وترفع سعر نحو 12 ألف صنف دوائي
الاحتلال الأمريكي يدخل 55 آلية محملة بأسلحة ومواد لوجستية إلى قواعده بريف الحسكة

ضبط كميات كبيرة من الدقيق التمويني في مستودع بين اللاذقية وطرطوس

ضبط كميات كبيرة من الدقيق التمويني في مستودع بين اللاذقية وطرطوس

ضبطت مديريتا التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية وطرطوس بالتعاون مع إحدى الجهات الأمنية مستودعا يقع على الحدود الادارية بين المحافظتين، ويحتوي بداخله على كميات كبيرة من الدقيق التمويني الموضوعة ضمن أكياس لا تحوي أي مواصفة بهدف تضليل جهاز حماية المستهلك والاتجار بهذا الدقيق بطريقة غير مشروعة.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي، مصادرة كامل الكمية البالغة 362 كيس دقيق تمويني بوزن 18100 كيلوغرام وأكثر من 500 كيس دقيق فارغ تابع للمؤسسة السورية للحبوب وميزان وبكرات خيطان من أجل تختيم أكياس الدقيق.

كما تم تنظيم الضبط اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولا