ضبط أكثر من نصف طن لحم قرش غير صالح للاستهلاك البشري في ريف دمشق

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق سيارة غير مبردة تنقل أكثر من 500 كغ لحم سمك قرش غير صالح للاستهلاك البشري.



وذكرت المديرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن عناصر الرقابة ضبطت فجر اليوم الثلاثاء بالتعاون مع الجهات المختصة سيارة غير مبردة على أوتوستراد دمشق جسر بغداد بداخلها أكثر من 500 كغ من لحم سمك القرش غير صالح للاستهلاك البشري.



وأكدت الوزارة أنها قامت بتنظيم الضبط التمويني اللازم وإتلاف كامل الكمية المخالفة وحجز السيارة وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص.



وفي وقت سابق، صادرت مديرية الشؤون الصحية في حمص أكثر من 3 أطنان من لحم البقر الفاسد وحوالي 300 كغ من الأحشاء الفاسدة في محلين للقصابة في مخيم العائدين ضمن المدينة.



وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلبت من مديرياتها في المحافظات تشديد الرقابة على باعة اللحوم في الأسواق، للتأكد من نظامية ذبحها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.