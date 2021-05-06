صرف مكافآت مالية لمسرحي ريف دمشق واللاذقية والقنيطرة

اكد الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ان ثلاث مكافآت مالية شهرية تصرف حاليا للمسرحين المقبولين ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الالزامية والاحتياطية



واشار الى جاهزية مديرية اللاذقية(مال اللاذقية، القرداحة، جبلة ، الحفة) لتسليم المكافآت عن الاشهر كانون الاول وكانون الثاني وشباط حيث سيتم صرف مبلغ 110400ليرة دفعة واحدة علما أن قيمة المكافاة الشهرية لشهر واحد هي 36800ليرة.



وفي محافظة ريف دمشق بدأت ماليات محافظة ريف دمشق بصرف المكافآت الشهرية المستحقة عن شهر كانون الاول وكانون الثاني وشباط لعام ٢٠٢١ للمسرحين المقبولين في برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم مرحلة ثانية ٢٠٢٠ يوم الاثنين الثالث من ايار الجاري حسب المناطق التي سجل فيها المسرح رغبته للقبض.



أما بالنسبة لمن سجل رغبته للقبض في مالية ريف دمشق فبدأ صرف المكافآت الاربعاء الثامن والعشرين من نيسان الماضي .



وفي محافظة القنيطرة يحق للمسرحين المقبولين ببرنامج دعم المسرحين من خدمة العلم المرحلة الثانية 2020 بمحافظة القنيطرة استلام المكافآت المالية عن الاشهر كانون الاول وكانون الثاني وشباط من مديرية مالية القنيطرة حيث سيتم صرف مبلغ 110400ليرة سورية دفعة واحدة حسب الشروط المحددة لاستلام المكافأة.



وشدد الصندوق على ضرورة ارتداء الكمامة والتقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الصحية حرصا على السلامة والصحة العامة للمسرحين من اخطار فيروس كورونا.