المرسوم ١٦ يساهم بالتوسع بزراعة التبغ ويخفف من فاتورة الاستيراد  ويحفز الصناعة

أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أهمية المرسوم التشريعي رقم (16) لعام 2024 الذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.

وأوضح المصري أن المرسوم يسمح للقطاع الخاص الاستثمار في التبغ، مؤكداً أن أي مرسوم يصدر يشجع الصناعة مهم جداً للصناعة في هذا الوقت، منوهاً بأن هذا المرسوم يتيح للقطاع الخاص الاستثمار في هذا القطاع، وبالتالي من شأن ذلك التشجيع والتوسع في زراعة التبغ، إضافة إلى أنه يخفف من الاستيراد الذي يستنزف القطع الأجنبي، ويحفز على الصناعة.

ويرى المصري أن المرسوم يشجع القطاع الخاص للدخول في الكثير من الصناعات ويعتبر ذلك بادرة جيدة ومهمة جداً، مؤكداً على أن هذا المرسوم يصب في مصلحة الصناعة.



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