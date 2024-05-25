وفاة والدة الأمين العام لحزب الله

25-05-2024

وفاة والدة الأمين العام لحزب الله

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، بوفاة نهدية صفي الدين، والدة أمين عام “حزب الله” اللبناني السيد حسن نصر الله.

وفي حسابه على منصة “إكس”، نشر مراسل قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله”، صوراً لحسن نصر الله ووالدته، معلقا عليها بالقول: “لأمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله وإخوانه وعائلته الكريمة كل العزاء والمواساة برحيل والدتهم الحاجة أم حسن”.

لأمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله واخوانه وعائلته الكريمة كل العزاء والمواساة برحيل والدتهم الحاجة “أم حسن” 

وذكرت صحيفة “النهار” أن نهدية صفي الدين “أم حسن”، زوجة عبد الكريم نصرالله، توفيت اليوم بعد معاناتها من مرض عضال.

المصدر: RT

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