مدينة تشيلية تطلق اسم سورية على إحدى ساحاتها

14-06-2024

مدينة تشيلية تطلق اسم سورية على إحدى ساحاتها

أطلقت محافظة رانكاغوا في تشيلي اسم “الجمهورية العربية السورية” على إحدى الساحات الرئيسية فيها.

وأوضح القائم بأعمال السفارة السورية في تشيلي الدكتور غسان عنجريني أن هذه الخطوة جاءت في إطار الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية تشيلي وبناء على مبادرة السفارة والمؤسسات الاغترابية السورية.

ولفت الدكتور عنجريني إلى أواصر الصداقة بين سورية وتشيلي والتقدير الدائم لإسهامات أبناء الجالية السورية العريقة في تشيلي ودورهم البارز في مجالات الإبداع والتنمية وبناء جسور المحبة بين تشيلي ووطنهم.
 

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