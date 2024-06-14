ارتفاع نسبة حجوزات البولمان مع اقتراب عيد الأضحى

كشف مصدر في إحدى شركات البولمان للسفر بين المحافظات السوريّة، أن نسبة الحجوزات بلغت حتى، يوم أمس، 95%، وذلك تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى.

وبيّن المصدر أنّ الحجوزات بدأت منذ منتصف الأسبوع الفائت، ومن المتوقّع أن تُغلق صباح اليوم الخميس مع بداية انطلاق أوّل رحلة من رحلات العيد.

وتابع: " الباصات من سوية النجمتين وغير المكيّفة، يتراوح سعر الرحلة من دمشق إلى اللاذقية 22 ألف ليرة سوريّة، ومن دمشق إلى طرطوس 21 ألف ليرة، ومن دمشق إلى حمص 19 ألفاً، ومن دمشق إلى حماة (المدينة) 20 ألفاً، ومن دمشق إلى مصياف (القرى) 20 ألفاً".

من جانبه، أوضح مصدر في شركة " الأهلية"، أنّ نسبة الحجوزات بلغت 99%، متوقّعاً أن تُغلق الحجوزات اليوم، وهو موعد انتهاء امتحان شهادة التعليم الأساسي".

وأضاف أنّ "سعر الرحلة لدينا من كراج دمشق إلى حماة يبلغ 20 ألف ليرة بزيادة بلغت 3000 ليرة عن العام الفائت، حيث كانت 17 ألفاً، علماً أنّ البولمانات من دون تكييف، أمّا المكيّفة فتصل كلفة الرحلة فيها إلى 25 ألف ليرة، لأنّها تعتبر من سوية 4-5 نجوم".

وعمّا إذا كان هناك تسيير رحلات إضافية في حال كان هناك ازدحام، قال المصدر: "في حال بلغت نسبة الحجوزات الإضافية 50% من الممكن تسيير رحلتين أو ثلاث إضافية".

أما شركة " القدموس"، والتي تعتبر من سوية الـ5 نجوم وتوجد فيها درجة رجال الأعمال VIP، فقد أغلقت حجوزاتها، منذ الثلاثاء الفائت، بسبب تزايد الطلب، خاصّةً وأن باصاتها مكيفة.

وأشار مصدر من الشركة إلى أنّ سعر الرحلة ارتفع عن العام الفائت 5000 ليرة، نظراً لارتفاع سعر البنزين، موضحاً: "تكلفة الرحلة إلى محافظة اللاذقية 36 ألف ليرة، في حين كانت تكلفتها العام الفائت بين 30-31 ألفاً، وإلى طرطوس ارتفعت إلى 30 ألفاً بعد أن كانت بين 23-25 ألفاً، وكذلك درجة رجال الأعمال زادت 5000 ليرة أياً كانت المحافظة، فمثلاً: اللاذقية 36 ألف ليرة، بينما درجة رجال الأعمال 41 ألفاً".

وتتقاضى"الڤانات السياحية الخاصة من سويّة الـ5 نجوم، على الراكب 55 ألف ليرة لأنّها تعمل على البنزين".

يذكر أنّ أول أيام عيد الأضحى المبارك يبدأ صباح الأحد (16 حزيران)، مع الإشارة إلى القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في سوريا يقضي بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد وإلى غاية يوم الخميس (24 حزيران)".



اثر برس

