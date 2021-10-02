سوريا تتكفل بصيانة خط الغاز العربي في لبنان من دون مقابل

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن سوريا تكفلت بصيانة خط الغاز العربي في لبنان من دون مقابل .



وقالت الصحيفة إن “وفدا سوريا كان قد أنهى معاينة الوصلة الخاصة بخط الغاز العربي والتي تمتد على طول 36 كلم بين نقطة الدبوسية الحدودية ومعمل دير عمار”.



وأن الكشف الأولي أظهرعدم وجود أيّ ضرر يعيق مرور الغاز، وأن عملية الصيانة تحتاج الى أيام قليلة وستتولاها فرق فنية سورية وذلك بعد التفاهم مع اللجنة الفنية اللبنانية بحسب الصحيفة.



وبحسب التفاهمات التي جرت سابقاً بين الوزراء المعنيين في لبنان وسوريا والأردن ومصر، فإن إعادة تأهيل الخط كانت منوطة بشركة مصرية، لكنّ تأخر إصدار الولايات المتحدة قرارات عبر وزارة الخزانة لإعفاء هذه الشركات من عقوبات “قانون قيصر”، فرض اللجوء الى سوريا.



وأبلغ وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة نظيره اللبناني أن دمشق ستساعد في معالجة الخلل الفني من دون مقابل.



وأكدت مصادر وزارة الطاقة اللبنانية للصحيفة أن تجهيز الخطّ يتطلّب أسبوعاً كحدّ أقصى، وأن الباقي رهن بسفر وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إلى مصر لوضع إطار زمني للمرحلة المقبلة وإطار عملي لاستجرار الغاز المصري، ما يسمح بتشغيل معمل دير عمار سريعاً.



يذكر أن وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة كان صرح أنه بموجب التفاهمات الموقعة بين سوريا و مصر عام 2000 وانضم اليها الأردن في عام 2001، فإن إنشاء كل جزء من خط الغاز العربي يقع على عاتق البلد الذي يمر .