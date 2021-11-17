تعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا

أصدر الرئيس الأسد أربعة مراسيم تقضي بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا المرسوم رقم /347/ للعام 2021 يقضي بإنهاء تعيين السيد إبراهيم خضر السالم محافظاً لمحافظة اللاذقية.. وتعيين السيد عامر إسماعيل هلال محافظاً لمحافظة اللاذقية.



والمرسوم رقم / 348 / للعام 2021 يقضي بإنهاء تعيين السيد محمد نتوف محافظاً لمحافظة إدلب.. وتعيين السيد ثائر ناصح سلهب محافظاً لمحافظة إدلب.



والمرسوم رقم /349/ للعام 2021 يقضي بإنهاء تعيين السيد همام صادق دبيات محافظاً لمحافظة السويداء.. وتعيين السيد نمير حبيب مخلوف محافظاً لمحافظة السويداء.



والمرسوم رقم / 350/ للعام 2021 يقضي بإنهاء تعيين السيد مروان إبراهيم شربك محافظاً لمحافظة درعا.. وتعيين السيد لؤي خريطه محافظاً لمحافظة درعا.