تعزيزات للجيش إلى مطار الطبقة العسكري

تجددت الاشتباكات العنيفة، أمس، بين الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية الموالية له من جانب، وميليشيات «قوات سورية الديمقراطية– قسد»، من جانب آخر على محورين بريف بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمال.



وأكدت مصادر أهلية ، أن الاشتباكات العنيفة تجددت بين قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من طرف وميليشيات «قسد» من طرف آخر، على محور بلدة عين عيسى الإستراتيجية، مع استمرار القصف المدفعي التركي على الأطراف الشمالية الشرقية للبلدة، الذي تسبّب بعمليات نزوح جماعي للسكان.



وقالت المصادر: إن التنظيمات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي قصفت محيط قرى الجهبل والمشيرفة وصيدا شمال شرق عين عيسى وعلى الطريق الدولي الحسكة- الرقة- حلب «M4» بالترافق مع محاولات لميليشيات «قسد» للدخول إلى عمق القرى المذكورة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي الطرفين.



وأعلنت «قسد»، أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها كثفوا من هجماتهم على بلدة عين عيسى خلال الساعات الماضية، حيث أسفرت الاشتباكات عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.



من جانب آخر أكدت مصادر خاصة وصول تعزيزات عسكرية للجيش العربي السوري إلى مطار الطبقة العسكري بريف الرقة الغربي بهدف القيام بحملة تمشيط في بادية الرصافة بريف المحافظة.



ولفتت المصادر إلى أن الحملة تهدف إلى تمشيط محيط منطقتي صفيان والرصافة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة.



الوطن