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تعديل خطة تسيير القطار بين طرطوس واللاذقية

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية عن تعديل خطة تسيير رحلة قطار الترين سيت بين طرطوس واللاذقية.

وبين مدير الحركة والنقل بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية إبراهيم خضرو  أن الانطلاق أصبح عند الساعة الـ 8:00 صباحاً من طرطوس والعودة من اللاذقية عند الساعة الـ 3:00 بعد الظهر ما عدا الجمعة والسبت والأعياد الرسمية.

وأضاف خضرو أن المؤسسة ستسير بشكل دائم رحلات لقطار ترين سيت بين اللاذقية وموقف ركاب جبلة وبانياس بواقع رحلتين يومياً من اللاذقية الساعة الـ 6:45 صباحاً والعودة من بانياس الساعة الـ 7:45 صباحاً ومن اللاذقية الساعة الـ 14:00 بعد الظهر مروراً بموقف ركاب جبلة والعودة من بانياس الساعة الـ 15:00 بعد الظهر ما عدا الجمعة والسبت والأعياد الرسمية. 