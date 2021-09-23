تحويل مبلغ 300 مليون ليرة لصرف أثمان العنب العصيري بالسويداء

حولت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء مبلغ 300 مليون ليرة لحساب اتحاد الفلاحين بالمصرف التجاري بغية صرفها للمزارعين الذين سلموا محصولهم للشركة للموسم الحالي.



وأشار مدير عام الشركة المهندس فادي شقير إلى أن المبلغ المحول يضاف إلى مبلغ 700 مليون ليرة تم تحويلها على دفعات للمزارعين خلال الفترة الماضية على أن يتم تحويل مبالغ إضافية في الأيام القادمة.



ولفت المهندس شقير إلى مواصلة الشركة عمليات استلام العنب العصيري حيث وصلت الكميات المستلمة لغاية تاريخه إلى نحو 2500 طن يجري صرف أثمانها للكيلوغرام الواحد بواقع 500 ليرة للعنب الأبيض و600 ليرة للعنب الأسود.



وكان إجمالي كميات العنب التي استقبلتها الشركة الموسم الماضي من المزارعين نحو 3259 طناً.