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تحالف خليجي جديد لمواجهة إيران وتركيا

تشهد الساحة السياسية العربية انقاسامات على صعيد التحالفات، خصوصاً بعد المصالحة الخليجية مع قطر، واليوم اتفقت  السعودية والبحرين، على تعزيز العمل المشترك، الذي من شأنه الحد من التدخلات الإيرانية والتركية التوسعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هذا المشهد تجلى بالمحور الخليجي العربي عدا قطر، مقابل التحالف الإيراني التركي مع الدوحة، المحورين المتجابهين على القضايا العربية والإقليمية. 

وعُقد الاجتماع الأول للجنة التنسيق السياسي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، وترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان و  عبداللطيف الزياني وزير خارجية البحرين.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق المشترك للحد من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب والعمل على تجفيفه، وذلك من خلال إنشاء فريق عمل مشترك، ووضع خطة تنفيذية لمحاربة الفكر المتطرف لدى الشباب والقضاء عليه، بحسب وسائل إعلام سعودية، حيص اكد الجانبان أيضاً على تطابق وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تهم المملكتين، وعبرا عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية مثمرة.

وجرى الاتفاق، خلال الاجتماع، على الدفع بعمل اللجنة على الصعيدين الثنائي والدولي إلى آفاق أوسع بما يعود على المملكتين وشعبيهما وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد وصل على رأس وفد، اليوم، إلى البحرين في زيارة رسمية. 

وتشهد العلاقات الإيرانية السعودية، توتراً كبيراً عقب هجمات "الحوثيين" العسكرية على مناطق عسكرية، وشركات نفط في المملكة، في المقابل، تدخلات تركيا في تدول الخليج وخصوصاً التقارب مع الدوحة. 