كوريا الشمالية تجري تدريبات تحاكي ضربة نووية

أعلنت كوريا الشمالية أن زعيمها كيم جونغ أون أشرف على تدريبات تكتيكية واسعة النطاق تضمنت “ضربة نووية مضادة” باستخدام راجمات الصواريخ من عيار 600 ملم.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، شملت هذه التدريبات استخدام نظام الإنذار المخصص لتشغيله في حالات “أزمة نووية قصوى”، بالإضافة إلى أنظمة القيادة لتوجيه ضربات نووية.

كما أشارت الوكالة إلى أن التدريبات تضمنت إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وذكرت أن راجمات الصواريخ أصابت أهدافها بدقة على مسافة 352 كيلومترًا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن هذه التدريبات جاءت كـ “تحذير للأعداء” الذين يتخذون “خطوات عسكرية تصعيدية” ضد كوريا الشمالية، في إشارة إلى المناورات العسكرية الأخيرة التي أجرتها الولايات المتحدة بالتعاون مع كوريا الجنوبية في المنطقة.



وفي الأسبوع الماضي، أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان.

وأكدت وزارة الدفاع اليابانية أنه “تم إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي من كوريا الشمالية”، مضيفةً أن المقذوف سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.



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